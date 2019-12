Oppo Reno3 Pro: rivelate le specifiche tecniche

Shen Yiren, il vicepresidente di Oppo, ha recentemente fatto trapelare alcune indiscrezioni su Reno3 Pro, il primo device 5G dual-mode del brand cinese. Lo smartphone arriverà durante le prossime settimane in Cina e sembrerebbe poter essere un dispositivo davvero molto interessante.

Solo pochi giorni fa, avevamo parlato del design e della batteria di questo device. Ciò che si evidenziava era l’ampio display con un foro posizionato nella parte alta, dentro cui si collocherà la singola camera frontale.

Per la gioia di tutti gli appassionati, Yiren ha confermato la presenza del nuovissimo processore Snapdragon 765G, che è già stata accolto da Redmi K30 5G, accompagnato da ben 12 GB di RAM. Non è stata annunciata la memoria interna, ma quasi certamente non mancherà la variante con 256 GB di ROM.

Il display curvo sarà OLED e avrà una diagonale di 6,5 ​​pollici, una risoluzione FullHD+ e un refresh rate di 90Hz. Lo schermo dovrebbe quindi assicurare un’ottima esperienza. Ad alimentare lo smartphone troveremo una batteria da 4025 mAh, compatibile con la ricarica rapida fino a 30 W.

Il comparto fotografico è invece caratterizzato da quattro sensori posteriori da, rispettivamente, 48 MP, 8 MP (teleobiettivo), 13 MP (ultra-wide) e 2 MP (macro). Quasi certamente Oppo Reno3 Pro sarà accompagnato da altri dispositivi.