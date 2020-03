OPPO Reno3 Pro ufficiale: fotocamera anteriore da 44 MP

OPPO Reno3 Pro è appena stato presentato in India. È la versione 4G dello smartphone annunciato dal produttore cinese lo scorso dicembre. Cambia il processore, ma anche il comparto fotografico. La peculiarità del nuovo arrivato è la doppia fotocamera anteriore (in un foro) composta da un sensore principale da 44 Megapixel e uno da 2 Megapixel per la profondità di campo.

Il cuore pulsante è rappresentato dal MediaTek Helio P95 – di recente presentazione – abbinato a 8 Gigabyte di RAM e 128 o 256 Gigabyte di memoria interna. La parte frontale è occupata da un ampio display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel e sensore biometrico integrato. Peccato per l’assenza del chip NFC.

La scocca posteriore ospita un sistema di quattro fotocamere: sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8), un teleobiettivo da 13 Megapixel (f/2.4 e zoom ottico 2X), un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e un ultimo monocromatico da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. La parte software è affidata ad Android 10 personalizzato con l’interfaccia grafica proprietaria ColorsOS 7. Pochi dubbi, dunque, sul futuro aggiornamento ad Android 11 di cui vi abbiamo parlato nell’articolo raggiungibile tramite questo link. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC Flash Charge 4.0 a 30W.

OPPO Reno3 Pro arriverà sul mercato indiano nelle colorazioni Auroral Blue, Midnight Black e Sky White a circa 375 euro (prezzo al cambio) per la configurazione 8/128 Gigabyte e a circa 412 euro (prezzo al cambio) per il modello con 256 Gigabyte di memoria interna. La nuova creatura potrebbe raggiungere il nostro mercato nei prossimi mesi ma – a tal proposito – aspettiamo comunicazione ufficiali da parte della società.