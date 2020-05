Oppo ha appena pubblicato un video con la quale è stata confermata l’esistenza di Reno4. Il brand non si limiterà a lanciare un solo modello, ma anche una variante “Pro”. Trattandosi ancora di una fase preliminare della promozione, Oppo non ha diffuso le specifiche tecniche, ma alcune indiscrezioni sono già state trapelate.

Nel filmato abbiamo modo di vedere la variante di colore blu sfumato. Nella scocca posteriore, composta da vetro curvo, troviamo inciso il testo “Reno Glow”. Il device ha dimensioni abbastanza importanti, ma non è chiaro come sarà il display.

Ecco l’ipotetica scheda tecnica di Oppo Reno 4:

Display AMOLED da 6,43 pollici, vetro curvo e foro;

SoC Qualcomm Snapdragon 765G;

8 GB di RAM;

128/256 GB di memoria interna;

Fotocamera posteriore da 48 MP, 8 MP e 2 MP;

Fotocamera frontale da 32 MP e 2 MP;

Batteria: 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 65 W;

Android 10.

Oppo Reno4 Pro dovrebbe includere qualche piccola miglioria. Ecco le presunte specifiche tecniche:

Display AMOLED da 6,55 pollici, vetro curvo e foro;

SoC Qualcomm Snapdragon 765G;

8/12 GB di RAM;

128/256 GB di ROM;

Fotocamera posteriore da 48 MP, 12 MP e 13 MP;

Fotocamera frontale da 32 MP;

Batteria: 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 65 W;

Android 10.

Per il momento, non abbiamo informazioni in merito al lancio e al prezzo ufficiale. Tuttavia, è probabile che durante le prossime settimane arriveranno ulteriori dettagli. Ricordiamo che in Italia sono anche arrivati altri smartphone e degli auricolari true wireless prodotti dallo stesso brand.