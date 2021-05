Oppo Reno6 abbandonerà le curve in favore di un design già visto altrove

L’evento di lancio della nuova famiglia di smartphone Oppo Reno6 si terrà in Cina tra circa una settimana. Sappiamo già che verranno presentati tre diversi prodotti che hanno ormai davvero pochi segreti, sono infatti trapelati in rete sia i render che le specifiche!

I render che stiamo per mostrarvi provengono da alcuni venditori cinesi molto conosciuti nel Paese tra cui JD.com e Suning. Nelle immagini possiamo ammirare per la prima volta le bellissime colorazioni Oppo Glow dei tre futuri smartphone dell’azienda, con Oppo Reno6 e Reno6 Pro che saranno disponibili nelle scintillanti tinte Summer Hurami, Galaxy Dream e Night Sea, mentre il modello top Reno6 Pro+ nelle colorazioni Summer Hurami e Moon Sea.

Oppo Reno6 5G

I tre smartphone non si distaccheranno molto dalle linee dei loro predecessori per quanto riguarda posizionamento delle fotocamere ed il design della scocca, a cambiare sarà soprattutto il modello base che utilizzerà questa volta un display piatto e dei bordi decisamente più squadrati. Oppo Reno6 sembra infatti ricordare molto da vicino il design dei più recenti smartphone e tablet di Apple per quanto riguarda le cornici, similarità che fortunatamente terminano qui.

La scheda tecnica di questi prodotti è recentemente apparsa online lasciando davvero poco spazio all’immaginazione. Oppo Reno6 avrà un display AMOLED da 6,43″ mentre la diagonale crescerà a 6,55″ per Oppo Reno6 Por e Oppo Reno6 Pro+. Tutti e tre condivideranno una risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento massima di 90Hz.

Oppo Reno6 Pro e Oppo Reno6 Pro+ differiscono leggermente per curvatura del vetro frontale

A dare vita agli smartphone ci penserà un chip Mediatek Dimensity 900 su Reno6, un Mediatek Dimensity 1200 sulla variante Pro mentre per concludere il modello Pro+ sarà dotato di un Qualcomm Snapdragon 870. Una batteria da 4500mAh con ricarica rapida a 65W terrà in vita gli smartphone nell’arco della giornata. Rispetto agli smartphone “Pro”, Oppo Reno6 potrà contare su un sensore fotografico posteriore in meno con il principale che raggiungerà i 32MP.