In un mercato come quello degli smartphone che sembra non avere mai pace, la fascia media è quella che muove un numero maggiore di prodotti e che viene più velocemente rinnovata dai brand, i quali vogliono offrire al consumatore sempre qualcosa di nuovo e scintillante a cui guardare in fase di decisione.

Oppo Reno7 fa parte di questa fascia intermedia di dispositivi che non sono necessariamente super economici ma non occupano nemmeno la parte alta della classifica dei costi, avendo quindi l’arduo compito di trovare l’equilibrio tra design, prestazioni e prezzo in grado di conquistare il maggior numero di utenti possibile.

Uno smartphone originale

Quando si parla dell’aspetto fisico di uno smartphone è spesso difficile trovare qualcosa di unico su cui discutere.

La forma è rettangolare ma stondata ai bordi, la parte frontale è nera, sul retro è presente un blocco che racchiude un numero di fotocamere che di sicuro non è “1” e le dimensioni sono generalmente sempre in aumento rispetto alla generazione precedente.

Nel caso di Oppo Reno7, l’azienda è invece riuscita a mettere assieme un piccolo gioiellino che, grazie ad alcune particolarità che lo distinguono dalla massa, mi ha conquistato sin dal primo momento. Il dispositivo si differenzia da molti concorrenti grazie ai suoi bordi piatti e ad una scocca in “pelle vegana” che viene interrotta solamente dalla sporgenza rettangolare metallica che contiene l’hardware fotografico.

La scelta di materiali e forme è a mio parere davvero ben azzeccata. Oppo Reno7 è infatti uno smartphone compatto, sottile (soli 7,5mm) e leggero (175g) che in mano risulta comodo, facile da operare e soprattutto sicuro. Le finiture opache delle cornici plastiche ed il retro in finta pelle garantiscono una presa salda e sicura sullo smartphone, oltre a non trattenere le ditate.

Le varie smussature diamond cut e la stratificazione dei vari parallelepipedi piatti che compongono questo sandwich mi sono piaciute molto, vi posso assicurare che fa davvero più bella figura dal vivo che nelle foto, dove già mostra carattere.

Oppo Reno7 è elegante, potrebbe benissimo essere adatto anche all’uomo d’affari che vuole risparmiare qualche soldo ma non ha intenzione di rinunciare ad un prodotto dal look serio e professionale.

I tasti volume separati sono un’altra scelta che apprezzo un sacco, come anche l’uso del flash ad anello che circonda la fotocamera a microscopio come LED di notifica. L’indicatore può essere acceso alla ricezione di notifiche, chiamate o durante la ricarica, con la possibilità di modificare la lista di applicazioni che attiveranno l’illuminazione per attirare la vostra attenzione.

Certo, per vedere il LED in azione dovrete appoggiare lo smartphone a faccia in giù rischiando di graffiare il vetro frontale, ma Oppo ha pensato anche a questo includendo nella confezione di vendita una cover di alta qualità che lascia intravvedere il design al posteriore mentre allo stesso tempo solleva gli angoli nella parte frontale come protezione.

Oppo Reno7 è anche certificato IPX4, il che significa che è in grado di resistere agli spruzzi d’acqua da ogni direzione ma non ad un’immersione completa o alla polvere.

Un pannello fino a qualche anno fa impensabile a questo prezzo

I display in questa fascia di prezzo sono incredibilmente migliorati negli ultimi anni. Solamente pensare di poter vedere in questo mercato che guarda attentamente al rapporto qualità/prezzo un pannello AMOLED con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) era fino qualche tempo fa fuori discussione, figuriamoci trovarne uno con anche un refresh rate di 90Hz ed una diagonale contenuta a soli 6,43″ per una densità di pixel conseguente di oltre 400ppi.

Certo, la cornice inferiore è forse un po’ più ampia di altri prodotti, ma resta il fatto che il display di Oppo Reno7 ha una qualità indiscutibile. I colori sono vivaci ma abbastanza accurati, la luminosità di picco di 800 nit è più che sufficiente per non avere problemi ad utilizzare lo smartphone anche nelle giornate soleggiate. Il fatto che sia poi anche uno schermo piatto è un ulteriore bonus per diversi utenti ed il vetro di protezione Gorilla Glass 5 è una solida garanzia di resistenza, anche se non si tratta del vetro Corning più recente.

Nella parte bassa del pannello è stato infine nascosto anche un lettore ottico di impronte digitali senza infamia e senza lode.

È abbastanza preciso da riconoscere quasi sempre l’impronta e sufficientemente veloce da non far rimpiangere un lettore capacitivo “vecchio stile”.

Manca il 5G ma è davvero un problema?

Questa variante Oppo Reno7 monta sotto la scocca un chip Qualcomm Snapdragon 680, il che significa che non dispone di modem o antenne in grado di connettersi alle reti di nuova generazione.

La mancanza della connettività 5G è un vero problema per voi? Sinceramente io credo che in questa fascia di prezzo sia molto più importante avere tra le mani un prodotto affidabile, duraturo ed in grado di sfruttare al meglio la tecnologia attuale. Includere la componentistica necessaria al 5G avrebbe solamente alzato il prezzo anche per quegli utenti che, ad oggi, non sono ancora interessati alla connettività “next-gen” oppure non possono sfruttarla comunque per via della mancata copertura o di un contratto telefonico adatto.

A livello di prestazioni Oppo Reno7 si comporta in modo prevedibile, il che non è una cosa negativa. Si muove agilmente tra app e schermate (anche grazie ai ben 8GB di RAM) e mantiene quasi sempre stabili i 90Hz quando necessario senza brutti cali di performance.

In molto giochi se la cava anche spingendo al massimo i dettagli grafici, come League of Legends: Wild Rift oppure TFT: Teamfight Tactics. In altri non ha così tanto successo ed è necessario ridurre la grafica al minimo per ottenere un framerate accettabile. Un esempio di questo è Genshin Impact, il quale però spesso mette in ginocchio anche i prodotti dal costo molto più elevato.

La memoria interna da 128GB è più che sufficiente per questo tipo di prodotto a mio parere, anche se comunque Oppo Reno7 supporta l’utilizzo di una scheda MicroSD ed è disponibile anche nel taglio da 256GB.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single-core Multi-core CPU GPU NNAPI Wild Life Wild Life

Stress Test Performance – – Oppo Reno7 383 1654 191 248 185 450

(2,70 fps) 451 – 449

(99,7%) 6730 38,54 (±0,26) 45055 realme 9 4G 381 1590 192 248 182 447

(2,70 fps) 450 – 449

(99,8%) 8009 38,83 (±0,33) 45234 Honor X8 379 1531 185 252 216 446

(2,70 fps) 450 – 447

(99,3%) 7803 39,11 (±0,23) 42751

Il comparto audio farà contenti gli amanti delle cuffie con filo in quanto è ancora presente il jack da 3,5mm. Presente un solo speaker accanto alla porta USB Tipo-C ma ha un volume più che sufficiente per l’ascolto di contenuti multimediali come film, serie TV o video social negli intervalli di tempo libero. Il suono è un po’ piatto ma in linea con la concorrenza diretta.

Buona l’autonomia. Nonostante il supporto ai 90Hz (che io lascio sempre attivi), Oppo Reno7 è stato sempre in grado di portarmi a fine giornata con un 20-25% di batteria residua, a patto di non giocare in modo esagerato. La cella da 4500mAh ha permesso allo smartphone di totalizzare 18:42 ore nel nostro test eseguito con PCMark Work 3.0 Battery, connessi alla rete Wi-Fi e con il display al 50% della luminosità. In caso di necessità è incluso in confezione un alimentatore SuperVOOC che permette la ricarica rapida ad un massimo di 33W.

Una conferma il più recente software Oppo che personalmente apprezzo tantissimo. ColorOS 12.1, skin proprietaria basata su Android 12, è sempre veloce, reattiva, con animazioni fluide ed estremamente personalizzabile. Sono presenti alcune app di terze parti pre-installate ma fortunatamente possono tutte essere rimosse in pochissimi tocchi se non necessarie.

Un comparto fotografico essenziale ma efficace

Oppo Reno7 non si crede un cameraphone ma questo non significa che non abbia alcuni trucchetti in grado di renderlo utile ed efficace.

Accanto alla fotocamera principale da 64MP nella parte posteriore troviamo infatti un sensore aggiuntivo da 2MP dedicato alla scansione della profondità (poco interessante) ed una fotocamera da 2MP con lente macro stile “microscopio”, in grado di ottenere immagini con un ingrandimento pari a 15x (e fino a 30x con zoom digitale).

Non ha la qualità della lente macro di un Oppo Find X3 Pro, il quale lo scorso anno ci aveva rapito, ma ci si avvicina molto e con l’aiuto del LED ad anello che illumina i soggetti vicini permette di divertirsi comunque in modo molto creativo.

Tornando alla fotocamera principale, la lente con apertura f/1.7 permette di ottenere un discreto bokeh naturale separando primo piano e sfondo, mentre allo stesso tempo inonda di luce il sensore che è così in grado di difendersi anche nelle scene leggermente più buie. Manca la stabilizzazione ottica OIS, quindi le immagini di notte saranno un po’ più difficili da mantenere nitide, tuttavia non si nota in modo eccessivo quando si sfrutta lo zoom digitale per sopperire alla mancanza di un vero teleobiettivo. La calibrazione dei colori di Oppo che spesso abbiamo elogiato per i modelli più costosi aiuta anche qui a mantenere le immagini molto vicine alla realtà.

Molto bene la fotocamera frontale da 32MP f/2.4 che è in grado di catturare anche i dettagli più fini e mantenere sempre bene esposti sia il volto che lo sfondo grazie ad una gestione molto aggressiva dell’HDR. Il sensore Sony IMX709, sviluppato in collaborazione con Oppo, è dotato di una matrice di pixel RGBW grazie al quale il sensore è in grado di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori RGGB standard, riducendo il rumore fino al 35% e offrendo immagini più chiare in condizioni di scarsa luminosità.

Nonostante un parco hardware non dei più vasti a livello di lenti, Oppo Reno7 dispone di tutte le modalità di scatto che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni. Presente la modalità notte, la modalità manuale, la modalità ritratto e c’è persino uno scanner per i documenti ed i testi già incluso nell’app Fotocamera di sistema.

La registrazione video è limitata al 1080p a 30fps sia fronte che retro, più che sufficiente per un uso basilare e per le videochiamate.

Conclusioni

Il look, le dimensioni ed il peso sono forse il fattore che attirerà più utenti verso questo smartphone. Il display è ottimo e l’autonomia buona, con una ricarica abbastanza rapida che non guasta mai. Sotto il cofano la potenza non è molta ma non sentirete la necessità di nulla di più a meno che non siate dei gamer esigenti, ma in tal caso è giusto sapere che questo prodotto non è stato pensato per voi e non gliene si può fare una colpa.

La mancanza del 5G non fa la differenza per molti, ma per alcuni potrebbe significare di non poter sfruttare al massimo la copertura nella propria città o il proprio piano telefonico. Qui la decisione ricade sul singolo individuo.

Il prezzo di lancio è ok, soprattutto approfittando delle promozioni di lancio su Oppo Store che includono in bundle Oppo Watch Free e Oppo Enco Air al prezzo totale di 329,99 euro. Approfittando di offerte future o dell’inevitabile svalutazione che sopraggiungerà nel tempo potrebbe diventare un vero affare.