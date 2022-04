Dopo essere stato annunciato in Cina a fine novembre 2021, Oppo Reno7 diventa ufficiale anche in Italia.

Lo smartphone appartiene alla fascia media, ma non per questo si perde nel mezzo del calderone dei suoi concorrenti. Oppo Reno7 ha tutte le carte in regola per diventare un ottimo punto di riferimento del settore.

Oppo Reno7 ha un display OLED che misura 6,43 pollici e dispone di un refresh rate a 90Hz. L’azienda ha scelto per lui un SoC Snapdragon 680 4G e la configurazione disponibile è quella con 8GB di RAM con 128GB di memoria interna.

La fotocamera gli è stata cucita addosso ed è formata da tre sensori: principale, effetto profondità e macro con ingrandimento 15x (30x digitale), rispettivamente 64MP, 2MP e 2MP. Oppo ha scelto di chiamare il comparto fotografico Ultra-Sensing, volendo fargli fare un salto generazionale in termini di prestazioni multimediali.

Molto interessante il LED che circonda la fotocamera macro da 2MP, il quale oltre ad illuminare il soggetto in modo simile a quanto visto con Oppo Find X3 Pro funge anche da LED di notifica.

La fotocamera anteriore è stata sviluppata assieme a Sony, ha una risoluzione da 32MP ed è stata studiata a posta per ridurre il rumore in scarse condizioni di luce.

La batteria ha una capacità di 4500mAh, tanta autonomia che dispone anche dell’ormai famosa modalità di ricarica veloce SuperVOOC a 33W.

Il design è fresco e aggiornato agli standard odierni, inoltre il suo spessore è contenuto in 7,49mm nella versione Cosmic Black e di 7,54mm nella versione Sunset Orange. Quest’ultimo è vestito di pelle premium con un design in fibra e vetroresina.

Il software di Oppo Reno7 è la ColorOS 12 che strizza l’occhio alla fluidità, con icone più intuitive e mette la velocità al centro dell’interazione. Con la ColorOS 12 vengono aggiornate e potenziate funzioni già apprezzate come Game Focus Mode, AI Frame Rate Stabilizer ed Ultra Touch Response. Anche la privacy è un punto fondamentale con funzioni adibite a tenere lontano occhi indiscreti.

E infine, vi lasciamo alla scheda tecnica:

Oppo Reno7 Display 6,43 pollici, 2400×1080 pixel, 90 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G Memoria e RAM 128GB e 8GB Fotocamera posteriore 64MP, 2MP, 2MP Fotocamera anteriore 32MP Sistema Operativo Android 12 con ColorOS 12 Dimensioni e peso 156,8×72,1×7,49mm

175 grammi Batteria e ricarica 4500mAh

SuperVOOC 33W Connettività 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Jack 3,5 mm

Prezzi e disponibilità

Reno7 è disponibile all’acquisto da oggi anche in Italia nella colorazione Cosmic Black. Sempre da oggi è inoltre possibile preordinare la colorazione Sunset Orange su Oppo Store e a partire dal 22 aprile anche su Amazon.

Acquistando Oppo Reno7 da Oppo Store si potrà usufruire della promozione che prevede l’aggiunta di Oppo Watch Free e Oppo Enco Air allo smartphone al prezzo complessivo di soli 329,00 euro. Oppo Reno7 è disponibile nella colorazione Cosmic Black su Amazon al prezzo di 299,99 euro con la possibilità di usufruire di un coupon del valore di 20 euro applicabile direttamente sul prodotto.