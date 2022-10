Oppo Reno8 5G è il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda collocato esattamente a metà tra l’Oppo Reno8 Pro 5G e l’Oppo Reno8 Lite 5G.

Potremmo pensare a uno smartphone “nella media”, ma la verità è che questo Oppo Reno8 5G presenta alcune caratteristiche premium che gli permettono di non passare inosservato, e anzi di poter quasi passare per un dispositivo flagship. Vediamo di seguito nel dettaglio quali sono i suoi punti di forza e quali, invece, quelli di debolezza.

Design e costruzione

Cominciamo parlando di design, la prima cosa per cui questo Oppo Reno8 5G si distingue. La versione che abbiamo ricevuto in prova è la Shimmer Black, un “nero luccicante” che riesce a renderlo professionale e al tempo stesso molto chic. Degna di nota anche la versione Shimmer Gold, opalescente e leggermente “glitterata” al pari della Black.

La scelta di collocare la tripla fotocamera in un modulo che fa tutt’uno con la scocca è assolutamente approvata, anche se il rialzo si nota comunque e soprattutto si sente, quando appoggiamo il telefono su una superficie piana e lo troviamo traballante. In questo, Oppo Reno8 5G ricorda il design dei Samsung Galaxy S21, con la differenza che qui il modulo è più esteso in orizzontale, piuttosto che in verticale (è “quadrato” anziché “rettangolare”).

Un altro dettaglio da segnalare è la lineetta verde collocata sul tasto di accensione/spegnimento, che a primo acchito potrebbe essere scambiata per un LED, ma che in realtà è un accento colorato tipico dei prodotti del marchio.

Dal lato opposto troviamo i tasti per il volume; sul lato superiore, uno dei due microfoni, mentre sul lato inferiore sono presenti – nell’ordine – lo slot per 2 SIM, il microfono primario, la porta USB Tipo-C e l’unico altoparlante di questo device (l’audio è solo mono, ma ne parleremo approfonditamente in seguito).

Essendo leggermente riflettente, la backcover fa notare un po’ di impronte. Sul davanti, invece, spiccano la fotocamera collocata in alto a sinistra e il sensore di impronte digitali nella parte bassa (forse un po’ troppo bassa, N.d.R.) del display.

Peccato che sul lato inferiore la cornice sia più pronunciata; peccato anche per il peso di 179 g che non troviamo perfettamente bilanciato (la parte delle fotocamere è la più pesante); per il resto, è davvero un gran bel dispositivo.

Display

A proposito di display, Oppo Reno8 5G è dotato di un pannello AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Stiamo parlando di un perfetto schermo per il perfetto medio di gamma, non un campione in termini di risoluzione e nemmeno in termini di fluidità, ma che non fa pesare queste mancanze durante il normale utilizzo quotidiano. La luminosità è buona anche alla luce diretta del sole, dove rimane perfettamente leggibile.

I colori sono tendenzialmente più freddi che caldi, con bianchi leggermente tendenti al blu. È possibile regolare la temperatura colore da Impostazioni > Schermo e luminosità > Modalità colore dello schermo, scegliendo inoltre tra due visualizzazioni (Vivace, con colori brillanti, e Naturale, con colori più tenui).

Hardware interno

Oppo Reno8 è equipaggiato con un MediaTek Dimensity 1300, un processore a 6nm octa-core (1× 3,0GHz Cortex-A78 + 3× 2,6GHz Cortex-A78 + 4× 2,0GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G77. La RAM è una LPDDR4X da 8GB, mentre la memoria interna (non espandibile) è di tipo UFS 3.1 da 128GB.

Possiamo dire che Oppo Reno8 5G si comporta bene in tutte le circostanze, dimostrando reattività e fluidità anche durante l’esecuzione di alcuni giochi più pesanti e lo scrolling su Instagram e TikTok.

Tra le app con cui l’abbiamo testato, quella con cui il Reno8 si è comportato “peggio” è stata proprio Instagram, ma è davvero questione di piccoli particolari (una gestione dei commenti un po’ incerta; qualche frazione di secondo di troppo dal tap sul tasto “Rispondi” e la comparsa effettiva della tastiera, ad esempio). Queste piccolissime esitazioni, però, potrebbero dipendere dall’app, più che dallo smartphone (notoriamente, tra l’altro, Instagram sembra essere meglio ottimizzata per i dispositivi iOS).

Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark

PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 JetStream 2 Single-Core Multi-Core CPU GPU NNAPI Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance Battery Life – – Oppo Reno8 5G 436 2477 195 742 Crash 1331

(8,00 fps) 1328 – 1322

(99,5%) 4635

(27,80 fps) 4630 – 4600

(99,4%) 8625 13:17 54,1 (±3,6) 79515 Oppo Reno8 Pro 5G 900 3580 205 662 Crash 1543

(9,20 fps) 1550 – 1517

(97,9%) 5762

(34,50 fps) 5758 – 5274

(91,6%) 10132 13:27 74,7 (±1,1) 85471 Oppo Reno8 Lite 5G 692 2004 226 535 369 363

(2,20 fps) 363 – 360

(99,2%) 1218

(7,30 fps) 1216 – 1211

(99,6%) 7749 13:14 43,1 (±0,61) 60739

Come prevedibile, all’interno della gamma Reno8, questo Reno8 5G si colloca in posizione quasi perfettamente intermedia, tra la versione Pro (con il suo MediaTek Dimensity 8100-Max) e la versione Lite (con il suo Snapdragon 695 5G). L’esperienza di gaming è migliorata a livello hardware dalla tecnologia HyperEngine 5.0 by MediaTek, e a livello software dalla Gamer Mode, che ottimizza le prestazioni, blocca le notifiche e consente di eseguire rapidamente alcune azioni come la registrazione dello schermo.

Esperienza audio: forse l’unica nota stonata

L’audio di Oppo Reno8 5G è di tipo mono (purtroppo!), e utilizzando il telefono in orizzontale si tende a coprire l’unico altoparlante collocato a destra rispetto alla porta USB-C. Per il resto, il volume massimo è davvero alto (anche quello in capsula), ma non aspettatevi una grande profondità o nitidezza.

Il feedback della vibrazione è molto forte e potrebbe risultare fastidioso (la stessa digitazione sulla tastiera risulta rumorosa). Si fa sentire (nel vero senso della parola!) soprattutto l’assenza del secondo speaker, un po’ strana da riscontrare parlando di uno smartphone di fascia medio-alta.

Batteria e ricarica

Ancora, da buon medio di gamma, Oppo Reno8 5G ha una batteria perfettamente… nella media, e precisamente da 4500mAh. Oppo Reno8 è in grado di accompagnarci in un giorno intero di utilizzo abbastanza intenso, con 8 ore circa di display attivo.

Da segnalare anche il supporto alla ricarica SuperVOOC da 80W, che – una volta attivata – permette di portare lo smartphone dallo 0 al 100% in meno di 40 minuti. Nella confezione sono inclusi il cavo, l’alimentatore e anche un piccolo adattatore per trasformare il connettore USB in USB-C e collegare un secondo smartphone per il trasferimento di dati.

Una fotocamera che “brilla” in notturna

Oppo Reno8 5G presenta un array di tre fotocamere di cui una principale da 50MP (sensore Sony IMX766), una ultra grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP.

Principale / Ultra grandangolare / Zoom x2 / Zoom x10

Principale / Ultra grandangolare / Zoom x2 / Zoom x10

Macro

Riguardo al sensore principale c’è poco da dire, se non che si tratta di un sensore di alta qualità che si comporta bene in ogni situazione, incluse quelle più difficili con pochissima luce artificiale. A un sensore grande come questo IMX766 corrispondono foto nitide e ricche di colori anche in notturna.

Principale con poca luce

La fotocamera è in grado di attivare automaticamente la modalità notte, una volta rilevata una scarsa luminosità. In questo caso, per realizzare un buono scatto, sarà necessario attendere qualche secondo mantenendo il telefono stabile.

A parte la fotocamera principale da 50MP, l’ultra grandangolare e la macro consentono di scattare foto soddisfacenti almeno di giorno (nel caso della macro, però, non aspettatevi una grande quantità di dettagli, perché 2MP sono decisamente troppo pochi). La fotocamera anteriore da 32MP (sensore Sony IMX709) presenta un filtro RGBW, più evoluto rispetto al classico RGB, ed è anch’essa perfetta per foto con poca luce.

Oltre alle foto, anche i video risultano dettagliati e “fedeli”, grazie all’algoritmo Video Ultra Night che va a braccetto con un hardware di livello come questo.

A proposito di software, segnaliamo la modalità Video a doppia vista, per registrare video dalla fotocamera posteriore e anteriore in contemporanea. Con la fotocamera posteriore, i video possono essere registrati in 4K a 30fps, mentre quella anteriore arriva fino a 1080p@30fps.

Software, aggiornamenti e alcune chicche

Oppo Reno8 5G esce con a bordo Android 12 e la rispettiva versione di ColorOS (ColorOS 12, per l’appunto). La personalizzazione è stabile e ben ottimizzata; non riscontriamo nessun tipo di incertezza durante l’utilizzo quotidiano “ordinario”.

Le app e i giochi preinstallati (“bloatware”) sono diversi, ma possono essere tutti facilmente rimossi. Oppo, poi, offre alcune chicche come O Relax, un’app che dovrebbe aiutare l’utente a rilassarsi e a combattere ansia e stress attraverso la riproduzione di suoni ambientali e giochini divertenti come “Scoppia le bolle” (un vero e proprio antistress digitale!).

Anche nelle Impostazioni troviamo alcune funzionalità molto interessanti, come i Gesti aerei, per controllare la riproduzione dei video senza toccare lo schermo, e le Finestre flessibili, per occupare delle piccole porzioni di schermo con un’app “secondaria” rispetto a quella attualmente in uso.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, Oppo garantisce almeno due major update, mentre le patch di sicurezza sono garantite per almeno 36 mesi (al momento in cui scriviamo – fine ottobre 2022 – le patch di sicurezza installate sono quelle di settembre).

Conclusioni

È il momento di tirare le somme, per questa recensione di Oppo Reno8 5G. Letteralmente: la valutazione conclusiva deve necessariamente coinvolgere il rapporto qualità-prezzo, che nel caso di questo Reno8 è un po’ sbilanciato in favore del prezzo. Il prezzo di listino è di 729,97 euro, forse un po’ troppi per qualunque medio di gamma, anche tenendo conto che Reno8 5G è venduto in bundle con cover e soprattutto con gli auricolari TWS ANC Enco Free2.

Più interessante il prezzo promozionale di lancio (ci riferiamo sempre al bundle Oppo Reno 8 + Enco Free2 + cover), che equivale a 599,99 euro (per completezza, diciamo anche che gli auricolari da soli costano 79,99 euro).

È vero, anche i prezzi degli smartphone di fascia media sono aumentati negli ultimi tempi a causa dei cambiamenti dell’economia mondiale (rapporto euro/dollaro, difficoltà a reperire le componenti elettroniche, aumento del costo dell’energia ecc.) ed è anche vero che questo prodotto presenta qualche caratteristica “premium” (pensiamo soprattutto al design e alle fotocamere). Tuttavia è sicuramente consigliato approfittare di questo bundle a prezzo scontato, oppure aspettare le offerte del Black Friday, confidando di poterlo presto trovare intorno ai 500 euro o poco più.