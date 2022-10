Per il lancio della serie Reno8, Oppo ha scelto la città di Parigi, anche conosciuta come la Ville Lumière ovvero la città delle luci. Non a caso il motto usato dal brand nel materiale pubblicitario di Reno8 Pro è “Campione anche nella notte” con ovvio riferimento alla capacità dello smartphone di catturare una grande quantità di luce con le proprie fotocamere anche dopo il calar del sole.

Ed è proprio grazie alle due fotocamere da flagship e all’esclusivo chip MariSilicon X dedicato all’elaborazione delle immagini che questo smartphone è in grado di raggiungere (e in alcuni casi anche superare) la qualità fotografica di dispositivi di fascia alta più costosi.

Oppo Reno8 Pro è dotato di una fotocamera principale Sony IMX766 da 50MP. Si tratta di un sensore molto conosciuto nel panorama degli smartphone Android e già testato ed ottimizzato da Oppo in diverse occasioni. È la stessa componente da top di gamma che il brand ha utilizzato per le ottime fotocamere di Oppo Find X3 Pro, prima, e Oppo Find X5 Pro, dopo.

Questo sensore Sony ha una dimensione di 1/1,56″, molto grande per quanto riguarda uno smartphone, con dei pixel il cui lato ha la lunghezza di 1µm. Questo garantisce, assieme alle lenti con ampia apertura f/1.8, l’ingresso di una maggiore quantità di luce, che permette in tal modo di catturare immagini più nitide e meno rumorose.

La messa a fuoco è estremamente rapida grazie alla presenza dell’autofocus a rilevamento di fase (PDAF) omnidirezionale e su ogni singolo pixel. L’ampia gamma dinamica è ottenuta sfruttando la tecnologia DOL-HDR integrata in combinazione con gli algoritmi di elaborazione dell’immagine realizzati da Oppo.

E parlando di algoritmi di elaborazione, Oppo ha un ulteriore asso nella manica da sfoderare per spremere i migliori risultati possibili dal sensore di immagine. Reno8 Pro è il secondo smartphone in assoluto, prima di lui solo il top di gamma Find X5 Pro, a montare in accoppiata al potente processore un secondo chip denominato MariSilicon X.

MariSilicon X si posiziona a metà strada tra fotocamere e chip MediaTek Dimensity 8100-Max per migliorare la resa fotografica e della registrazione dei video. Il chip Oppo è realizzato con una tecnologia litografica a 6nm che consente di ottenere un’ottima efficienza energetica (11,6 TOPS/W) mentre allo stesso tempo non deve rinunciare alla potenza di calcolo. MariSilicon X è in grado di sprigionare 18 TOPS, ovvero 18 trilioni di operazioni al secondo.

Ma a cosa serve al lato pratico questo coprocessore? Permette l’elaborazione in tempo reale di una quantità di dati incredibile, il che rende possibile registrare video in modalità 4K Ultra Night, per illuminare letteralmente la notte, e in 4K Ultra HDR, per colori fedeli alla realtà mentre si registra con una gamma dinamica superiore.

Completano il comparto fotografico una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e un sensore dedicato agli scatti macro da 2MP.

Reno8 Pro supera la concorrenza continuando la tradizione della serie con una fotocamera dedicata ai selfie dall’altissima qualità. Non solo la fotocamera frontale monta un Sony IMX709 da 32MP, sensore dotato di matrice RGBW per catturare il 60% di luce in più, ma dispone di una lente grandangolare a 5 elementi con messa a fuoco automatica.

Grazie all’elegante smartphone Oppo potrete dire addio a selfie scuri o poco chiari: Reno8 Pro è in grado di realizzare anche dalla sua fotocamera frontale delle immagini nitide, luminose e soprattutto con un basso livello di rumore ed una gamma dinamica estrema.

E non pensate che tutta questa potenza e queste fotocamere capaci possano mettere in ginocchio l’autonomia. Oppo Reno8 Pro dispone di una batteria da 4500mAh che, in abbinata al processore potente ma altrettanto efficiente, permette di arrivare agilmente a fine giornata. In caso di necessità ci pensa la ricarica SuperVOOC da 80W, la stessa del modello di punta del marchio, che può portare la percentuale di carica dall’1% al 45% in 10 minuti, mentre dall’1% al 100% in soli 31 minuti!

Il tutto in un corpo dal design estremamente sottile, soli 7,34mm, elegante, realizzato in metallo e vetro curvo monoblocco, e leggero, 183 grammi di peso. Nella parte frontale il display AMOLED da 6,7″ brillante e dai colori vivaci può raggiungere 120Hz di frequenza massima e 950 nit di luminosità di picco!

Oppo Reno8 Pro è disponibile al prezzo ufficiale di 799,99 euro presso i principali rivenditori online e fisici; tuttavia è interessantissima la promozione di lancio presente su Oppo Store Italia. Allo stesso prezzo del singolo smartphone riceverete in omaggio gli auricolari TWS Oppo Enco X2, lo smartwatch Oppo Watch Free e una cover di alta qualità. Il bundle ha un valore di mercato di 1.129,96 euro, da non lasciarsi sfuggire!