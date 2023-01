Con un comunicato stampa Oppo ha annunciato l’arrivo del nuovo Oppo Reno8 T. Il device presenta un nuovo design e un rinnovo del comparto fotografico è da oggi disponibile anche nel nostro Paese.

Fotocamera e gestione dell’immagine

Reno8 T è il primo telefono della serie Reno ad includere una fotocamera posteriore da 100MP; questa è affiancata da una fotocamera anteriore da 32MP e Microlens da 2MP con ingrandimento 20x o 40x. Oppo Reno 8 T include anche una serie di funzioni di imaging come AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching e Flash Snapshot.

Aspetto e personalizzazione

Reno8 T si presenta in due colorazioni: Sunset Orange e Midnight Black. La prima è caratterizzata da un vibrante colore arancione con fibra di pelle e vetroresina per offrire una copertura più leggera e sottile rispetto alle tradizionali cover in simil pelle.

L’edizione Midnight Black presenta invece una versione rinnovata di Oppo Glow e presenta un anello riflettente nel modulo della fotocamera per conferire un aspetto più luminoso. Entrambe le versioni dispongo di Oppo Orbit Light, pensato per personalizzare le notifiche scegliendo tra cinque set differenti e i colori desiderati. In termini di peso e spessore, con il suo nuovo Ultra-Slim Retro Design, Reno8 T ha un peso di circa 180 g e uno spessore di 7,80 mm nella versione Midnight Black e di 183 g per 7,85 mm nella colorazione Sunset Orange.

Performance avanzate per un’esperienza d’uso fluida a 360°

Oppo ha rinnovato le prestazioni e introdotto diverse funzionalità. Troviamo ad esempio il Dynamic Computing Engine sviluppato da Oppo allo scopo di offrire un sistema operativo più fluido e stabile: Oppo Labs afferma di aver testato la Fluency Protection di 48 mesi per assicurare che lo smartphone mantenga un alto livello di fluidità operativa anche dopo quattro anni di utilizzo.

A muovere Reno8 T troveremo ColorOS 13, l’ultima versione di sistema operativo basato su Android, alimentato da una batteria di 5000mAh: grazie alla tecnologia di ricarica 33W SUPERVOOC, può essere ricaricata al 100% in 67 minuti e offrire un totale di 2 ore di conversazione con una carica di soli 5 minuti.

Al SoC Helio G99 mediatek si affianca uno spazio di archiviazione da 8GB di RAM più 128GB di ROM con la possibilità di espandere la RAM fino a 8GB utilizzando la tecnologia di espansione RAM di Oppo. Passando al display Reno8 T monta un display AMOLED da 6,4 pollici full HD, con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il sistema audio è invece dotato di un altoparlante Dual Stereo con modalità Ultra Volume integrata che spinge il volume di un ulteriore 40%.

Segnaliamo, sul fronte della connettività, l’assenza del supporto 5G.

Comodità e privacy

Reno8 T permette di controllare Spotify dall’Always-On Display: si potrà accedere alla playlist anche senza dover sbloccare il telefono. Inoltre, Screen Translate con Google Lens può ora tradurre il contenuto di una schermata in un solo tap dal menu della barra laterale.

Come già annunciato tempo fa, è presente Auto Pixelat, in grado di riconoscere e pixelare le informazioni sensibili sugli screenshot dei messaggi di chat, e la funzione Private Safe è stata perfezionata.

Disponibilità e prezzi

Reno8 T è disponibile già da oggi nelle colorazioni Sunset Orange e Midnight Black: