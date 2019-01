Oppo RX17 Pro: disponibile la versione Beta dell’app per le misurazioni in realtà aumentata

Oppo ha annunciato oggi la disponibilità per RX17 Pro della versione Beta dell’applicazione “AR Measure” che – sfruttando il sensore TOF 3D – permette agli utenti di misurare lunghezze, distanze, aree ed angoli. L’applicazione – scaricabile tramite questo link – è ancora in fase di sviluppo per cui potrebbe presentare ancora un margine di errore.

Oppo RX17 Pro è dotato di tre fotocamere posteriori tra cui – appunto – un sensore TOF 3D (Time of Flight) il cui compito è quello di effettuare misurazioni in profondità. Nel caso specifico, tale tecnologia può essere sfruttata nelle applicazioni di realtà aumentata, come questa proposta dal produttore cinese. Per poter utilizzare l’app, è necessario avere sul proprio smartphone l’ultima versione di Color OS.

Una volta avviata l’app, sarà sufficiente attivare “Misurazione Realtà Aumentata” e centrare con la fotocamera dello smartphone l’oggetto o la superficie che vogliamo misurare. A questo punto, potremo misurare la lunghezza tracciando una linea, calcolare l’area di una superficie, misurare gli angoli e misurare la distanza tra il dispositivo e un oggetto. Tutte le informazioni ricavate verranno mostrate sul display.

Una funzionalità davvero interessante che – da un lato – permette di sfruttare appieno le potenzialità di un sensore TOF e – dall’altro – di migliorare l’esperienza utente, il quale potrà utilizzare il proprio smartphone per delle esigenze che si presentano spesso nelle attività di vita quotidiana.