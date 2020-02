OPPO: trapelato il brevetto dedicato a uno smartphone con 7 fotocamere

OPPO potrebbe lavorare a un dispositivo con sette sensori fotografici nella parte posteriore. Come abbiamo avuto modo di vedere nel 2019, i produttori di smartphone continuano a dedicare molte attenzioni al comparto fotografico dei propri prodotti, spesso ampliando il numero di sensori a disposizione. La società cinese, che da poco è sbarcata nel mercato degli auricolari true wireless e che sta collaborando con altre aziende per creare un’alternativa a Play Store, avrebbe ideato una delle proposte più complesse.

Nel database di CNIPA è stato inserito il brevetto dedicato a un device con ben sette sensori fotografici collocati nella parte posteriore. Il modulo potrebbe avere una forma esagonale o circolare. Ciò che emerge dalle prime immagini è che quest’area potrebbe essere molto appariscente e forse leggermente sporgente.

La parte anteriore è invece segnata da un vasto display con un notch a goccia in cui è presente un ottavo sensore fotografico. Dalle prime immagini non è chiaro se lo smartphone avrà o meno dei tasti lungo i lati. Per il momento, la disposizione delle fotocamere nella parte posteriore potrebbe non convincere tutti gli utenti.

Bisogna sottolineare che si tratta ancora di un prototipo e non sappiamo se OPPO abbia effettivamente intenzione di adottare questo design per un prodotto da lanciare.