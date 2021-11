Oppo sigla partnership con AC Milan: Reno6 è lo smartphone dei rossoneri

Oppo scende in campo al fianco dell’AC Milan per permettere ai giocatori di catturare le performance e le emozioni del “pre” e “post” partita con i nuovi dispositivi della serie Reno6. Oppo Reno6 e Reno6 Pro, dunque, sono gli smartphone “ufficiali” dei milanisti; per ora, solo dei giocatori, ma non è detto che con questa mossa Oppo non conquisti anche il cuore rossonero di qualche tifoso.

La nuova gamma di Oppo è una vera icona di stile; nello specifico, di stile “sportivo”. Con le sue caratteristiche uniche in termini di design e praticità, Oppo Reno6 Series dimostra come la tecnologia possa non soltanto migliorare la vita delle persone, ma anche contribuire a renderla “unica”, rappresentando un vero e proprio segno distintivo e di appartenenza a una cerchia (in questo caso, quella dei tifosi del Milan).

Oppo Italia, fra le aziende leader nel settore degli smart device, è già da mesi l’Official Mobile Partner dell’AC Milan. Con questo nuovo accordo, però, il rapporto tra le due società si consolida ancora di più. Oppo e AC Milan condividono una visione performance-oriented e un approccio innovativo nei rispettivi campi di appartenenza. Per realizzare i loro obiettivi ambiziosi, i due brand si stanno impegnando nell’organizzazione di una serie di eventi e iniziative esclusive con cui coinvolgere e appassionare gli amanti della tecnologia e dello sport.

Come detto, il valore comune a entrambi è anzitutto quello dell’innovazione. È per questo che i rossoneri scenderanno in campo con i nuovi dispositivi della serie Reno6, pensati apposta per catturare le sensazioni “on the road” (o meglio, “on the field”) dei calciatori del Milan. Sia Oppo Reno6 che Oppo Reno6 Pro, infatti, sono dotati di un comparto fotografico di tutto rispetto, di sicuro all’altezza delle performance e dei guizzi di una squadra di serie A.