Dal 27 al 29 marzo su Oppo Store e Amazon partono gli Spring Days: si tratta di due giorni di incredibili offerte su tutti i prodotti elencati in questo articolo.

Per celebrare l’arrivo della primavera, Oppo ha messo a disposizione di tutti diverse offerte sui suoi prodotti, coupon e bundle. Oltre alle offerte sugli smartphone e i prodotti IoT, troviamo le cover a 9,99 euro. Acquistando un prodotto della serie Find e Oppo Reno 8 si ottiene un coupon che parte da 40,00 euro e arriva fino ad un massimo di 200,00 euro.

Al prezzo di 1.199,99 euro, Oppo propone un bundle interessante con il nuovo smartphone pieghevole top di gamma Oppo Find N2 Flip e gli auricolari Oppo Enco X, nati dalla partnership con Dynaudio e dotati di cancellazione attiva del rumore.

Un altro interessantissimo bundle è composto da Oppo Reno 8T e le cuffie Oppo Enco Air 2 Pro, le quali offrono un’esperienza d’ascolto wireless fortemente immersiva, ad un prezzo complessivo di 329,99 euro. Per gli appassionati della fotografia, Oppo Reno 8 Lite viene venduto in bundle con Oppo Enco Air 2 a soli 349,99 euro.

Con uno sconto di quasi 200,00 euro, il top di gamma dalle funzioni innovative che vanta un’estetica futuristica Oppo Find X5 Pro viene venduto a soli 999,99 euro. Il suo fratello minore Oppo Find X5, viene proposto invece a 599,99 euro anziché a 799,99 euro, un ottimo prezzo per un dispositivo dalle rifiniture sobrie ma ultra premium.

In ambito Tablet, Oppo Pad Air dotato di display 2K HD da 10,36 pollici con un’ampia batteria da 7100mAh per un’autonomia che consente di guardare fino a 12 ore di video, o di leggere e-book fino a 16 ore, è in sconto a 296,99 euro anziché 349,99 euro per il modello 4GB+128GB, mentre a 254,99 euro anziché 299,99 euro per il modello da 4GB+64GB di memoria interna.

Su Amazon troviamo Oppo A78 5G a 259,99 euro per il modello da 4GB+128GB, mentre a 299,99 euro per il modello da 8GB+128GB di memoria interna. Entrambi i modelli sono disponibili nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue.

Se odiate il residuo delle impronte digitali sui vostri dispositivi e siete particolarmente sbadati, non potrete fare a meno di Oppo A57s che con la sua rifinitura particolare tramite il processo produttivo Oppo Glow risulterà particolarmente resistente a graffi e impronte digitali. Il dispositivo viene proposto al prezzo scontato di 199,99 euro nelle colorazioni Sky Blue e Starry Black.

Per chi vuole un dispositivo dalla lunga durata della batteria, Oppo offre il suo Oppo A96 con una batteria da 5000mAh e ricarica rapida da 33W al prezzo di 239,99 euro, nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue.

Se siete alla ricerca di cuffie wireless dall’audio nitido privo di contaminazioni esterne, Oppo Enco x2, con un peso di soli 4,7g e una certificazione IP54 a prova di polvere e impermeabili, vengono proposte ad un prezzo di 129,99 euro. Per tutti coloro che invece hanno uno stile di vita sportivo e sono in cerca di un fido compagno di allenamenti per monitorare la propria attività agonistica, Oppo Band Sport con le sue funzioni smart, viene proposto ad un prezzo di soli 29,99 euro nelle colorazioni Black e Orange.

Di seguito vi lasciamo l’elenco completo di tutte le offerte citate in questo articolo e molte altre, ancora disponibili sullo store di Oppo. Fate molta attenzione in quanto, alcuni sconti, saranno visibili solo una volta che avrete messo il prodotto nel carrello: