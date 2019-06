OPPO svelerà la fotocamera sotto il display il 26 giugno?

OPPO potrebbe presentare uno smartphone con fotocamera sotto il display il 26 giugno al MWC di Shanghai. Il Vicepresidente Shen afferma che inizialmente ci sarà una perdita di qualità nelle foto.

OPPO non perde tempo nella ricerca di soluzioni per rendere le cornici degli smartphone sempre più ridotte. Basti pensare al Find X e alla recente linea OPPO Reno. Ora, il produttore vuole spingersi ancora oltre e integrare la fotocamera anteriore direttamente sotto il display. Un primo assaggio della nuova tecnologia ci era stato dato qualche giorno fa attraverso un video ufficiale pubblicato su Twitter.

Mentre si pensava che la tecnologia potesse essere ancora lontana, pare che OPPO sia pronta a mostrarla in occasione del MWC di Shanghai che debutterà il 26 giugno. Un teaser pubblicato questa volta sul social network cinese Weibo fa esplicito riferimento alla nuova soluzione attraverso un cerchio luminoso posizionato sulla parte superiore dell’immagine.

In quell’occasione, è probabile che ciò che verrà mostrato sarà un prototipo e non un prodotto finito pronto per essere commercializzato. Ma probabilmente non passerà molto tempo prima che lo diventi. Non sappiamo quale sia il funzionamento della fotocamera sotto il display, ma OPPO sottolinea già che – allo stato attuale – la qualità delle foto non è allo stesso livello delle soluzioni attualmente disponibili sul mercato. È lo stesso vicepresidente – Brian Shen – a specificarlo affermando che “nessuna tecnologia è subito perfetta”.

OPPO intende giocare d’anticipo probabilmente perché è ben consapevole di non essere l’unica a lavorare su questa innovativa tecnologia. Anche Xiaomi, infatti, ha mostrato il prototipo di un Mi 9 con fotocamera integrata sotto il display spiegandone anche il funzionamento. Dopo notch, slider, meccanismi a scomparsa e fori sul display la prossima frontiera sembra essere proprio la fotocamera sotto il display.