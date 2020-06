Oppo vuole produrre i chip per i propri smartphone

Oppo vuole produrre dei chip proprietari che accenderanno gli smartphone prodotti dalla società. Dopo diverse indiscrezioni, in cui si faceva riferimento al progetto “Mariana Plan”, Liu Bo ha confermato che il brand starebbe pensando di produrre chip proprietari.

Anche se i lavori sembrerebbero essere già iniziati, non è chiaro a che punto siano. A quanto pare, Oppo progetta di collaborare con alcuni fornitori per sviluppare questo progetto. I protagonisti in questo settore sono tre: Qualcomm, MediaTek e Samsung. Per il momento è presto poter anche solo ipotizzare con chi la società abbia intenzione di collaborare. Secondo alcune indiscrezioni, dei dipendenti di MediaTek avrebbero deciso di passare a Oppo.

Liu Bo è entusiasta della direzione presa e pensa che i chip potrebbero diventare la “forza trainante” per la futura crescita. Oppo, durante gli ultimi anni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio sempre più consistente nel mercato mobile, grazie agli smartphone di ottima qualità. Alcuni dispositivi che hanno contribuito a questa crescita sono Find X2 Lite (disponibile su Amazon), smartphone di fascia media con ottime specifiche tecniche, Find X2 Neo (disponibile su Amazon), con Snapdragon 765G e 12 GB di RAM, Find X2 Pro (disponibile su Amazon), uno dei top di gamma più interessanti degli ultimi mesi, A9 (disponibile su Amazon), A52 (disponibile su Amazon) e Reno 2Z (disponibile su Amazon).

Oltre a Oppo – come avevamo precedentemente riportato – anche AMD potrebbe produrre dei chip pensati per gli smartphone.