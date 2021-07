OPPO Watch 2: tutto ciò che cambia è all’interno

OPPO Watch 2 è l’ultimo wearable dell’azienda cinese, successore di OPPO Watch che lo scorso anno è stato eletto da molti recensori come uno dei migliori smartwatch dotato di Wear OS.

La seconda generazione si presenta aggiornata sotto moltissimi aspetti. Quest’anno il brand raccoglie 3 nuovi prodotti: due da 42 mm e uno, il top di gamma, da 46 mm.

OPPO Watch 2 dispone del più potente processore al momento disponibile per smartwatch: Lo Snapdragon Wear 4100. A lavorare assieme a questo chipset c’è un coprocessore che aiuta a contenere i consumi garantendo 4 giorni di autonomia con un utilizzo standard e fino a 16 nella modalità ColorOS risparmio energetico.

Il nuovo prodotto di OPPO riprende il medesimo design dello scorso anno, ovvero una forma rettangolare con un display Oled con un refresh a 60 Hz dai bordi curvi.

Nel retro ci sono sensori migliorati che servono per monitorare il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitorare il sonno (rilevando anche se c’è il rischio che appena addormentati russeremo), valutazione del livello di stress individuale, e tant altre funzioni.

Inoltre OPPO quest’anno da un boost alla categoria sport affermando che i nuovi prodotti possono monitorare 100 tipologie di sport differenti.

Il sistema operativo è ColorOS for Watch ed è basato su Android 8.1.. I prodotti wearable sono stati presentati in Cina, ergo, il sistema è diverso dalla versione Worldwide. Per il mercato europeo infatti, avremo a che fare con la nuova versione di WearOS e, se non lo sarà al day one, sarà aggiornato alla nuova versione annunciata dalla collaborazione tra Google e Samsung.

Torna anche la comodissima ricarica Super VOOC 2.0 che, con 10 minuti di ricarica, vi garantirà un giorno di autonomia.

Infine i prezzi per la Cina sono questi e li convertiamo per comodità in euro:

42 mm, solo Bluetooth: circa 170€

42 mm, eSIM: circa 194€

46 mm, eSIM: circa 260€

Aggiorneremo l’articolo con i modelli che arriveranno a breve anche in Europa.