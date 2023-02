Siete alla ricerca di una nuova cover, che non solo protegga il vostro iPhone da graffi e cadute, ma che anche gli doni un look inconfondibile? In tal caso vi consigliamo di dare un’occhiata alla sezione di Amazon dedicata a quelle di marca OtterBox!

Tantissime cover sono infatti in sconto, con ribassi che arrivano fino all’80% e che vi permetteranno quindi di portare a casa un prodotto di qualità altissima a pochi euro. Le custodie sono disponibili per tutti i modelli di iPhone più recenti, e l’ampia scelta di fantasie vi consentirà di scegliere quella perfetta per voi.

Dalle cover trasparenti a quelle colorate con effetto marmo, passando per quelle sobrie a tinta unite, avrete modo di esprimere al meglio il vostro stile. Qualsiasi sia la vostra predilezione, avrete la certezza che il vostro iPhone sarà completamente riparato da ogni urto: tutte le custodie OtterBox sono state sottoposte a migliaia di ore di test di caduta per garantire la massima protezione dello smartphone, riparandolo infatti da altezze che arrivano ai 2 metri.

L’iPhone sarà protetto a 360°, dato che le cover hanno i bordi dello schermo rialzati, così da proteggere anche il touchscreen dalle cadute. Inoltre, il design della custodia si adatta con precisione a tutti gli angoli dello smartphone, mentre i bordi in soft touch garantiscono un’ottima presa, riducendo così il rischio che il dispositivo vi scivoli dalle mani.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di Amazon dedicata alle cover OtterBox. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!