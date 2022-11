Come saprete, sta per scadere il periodo super conveniente per gli acquisti, da molti utilizzato anche per anticipare i regali di Natale, ed ecco perché vogliamo mettervi al corrente del fatto che siete ancora in tempo per acquistare delle buone cuffie Bluetooth a marchio Sony a un prezzo stracciato.

Parliamo delle Sony WH-CH510, proposte oggi da Amazon quasi a metà prezzo, permettendovi di acquistarle a soli 28,49€. Per meno di 30,00€ è davvero difficile chiedere di meglio, anche perché si tratta di cuffie dotate di assistenti vocali, tra cui Google Assistant e Siri, nonché di un modello che fa dell’autonomia un altro suo punto di forza. Quest’ultima, infatti, può raggiungere le 35 ore d’uso continuo.

L’autonomia è avvalorata poi dalla ricarica rapida, che permette, qualora doveste rimanere a secco, di ottenere 90 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di carica. Essendo cuffie di tipo on-ear, cioè con padiglioni che si appoggiano appena sulle orecchie senza avvolgerle del tutto, sono ideali per chi preferisce un design compatto, nonché dispositivi leggeri.

La leggerezza delle Sony WH-CH510 si riflette chiaramente anche sul comfort, garantito comunque dall’archetto sottile e regolabile, che ben si sposa con la struttura delle cuffie, per un look moderno e in grande stile. I comandi sui padiglioni non sono touch, unico compromesso per far sì che possiate acquistare cuffie di qualità a questo prezzo, ma integrano una serie di pulsanti fisici, con i quali riprodurre, mettere in pausa o cambiare i brani, oltre a regolare il volume. Insomma, nonostante costino poco, le Sony WH-CH510 hanno tutti i crismi per soddisfare le esigenze di chi cerca un paio di cuffie di qualità senza dover per forza sborsare diverse centinaia di euro. Se invece pretendete il top, allora vi invitiamo a visitare la nostra guida dedicata alle migliori cuffie Bluetooh.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

