State cercando degli ottimi auricolari per ascoltare musica e fare telefonate godendo della massima qualità audio? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon, che vi propone gli auricolari true wireless Sony WF-C500 con un importante sconto di ben 40€.

La promozione fa calare il prezzo di partenza da 99,99€ ad appena 59,90€. Un risparmio davvero considerevole, dato l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi consigliamo di approfittare subito di questa occasione. Non lasciatevi sfuggire le incredibili offerte di Amazon, anche prima dell’attesissimo Prime Day 2023!

Grazie al nuovo design ergonomico, questi auricolari si adattano perfettamente alle vostre orecchie. La custodia di ricarica, poi, è così piccola che potrete ricaricarli facilmente anche in movimento, così avrete fino a 20 ore di musica. E parlando sempre di durata, bastano solo 10 minuti per ottenere un’ora di ascolto grazie alla ricarica rapida. I Sony WF-C500 hanno anche una protezione IPX4, che li rende resistenti agli spruzzi d’acqua e al sudore.

La migliore qualità è garantita dalla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine, che ripristina quegli elementi che si perdono nella compressione delle tracce originali, per un suono pieno, corposo, immersivo e ultra realistico. Inoltre, con l’app Headphones Connect di Sony potrete personalizzare l’audio secondo le vostre preferenze: scegliete tra diverse opzioni predefinite per abbinare la qualità del suono al genere di musica che stai ascoltando. Potrete persino creare e salvare le vostre impostazioni personalizzate con la funzione di equalizzazione.

Con Fast Pair di Google basterà un semplice tocco per abbinare rapidamente gli auricolari al vostro dispositivo Android. Il chip Bluetooth e l’antenna ottimizzata garantiscono una connessione stabile e una latenza ridotta, per un’esperienza senza interruzioni. Potrete anche ricevere indicazioni, ascoltare musica ed effettuare chiamate sfruttando l’assistente vocale.

Infatti, va sottolineato che stiamo parlando di auricolari perfetti non solo per ascoltare musica con un audio superiore, ma anche per telefonare godendo della medesima qualità: infatti, le vostre chiamate saranno più nitide che mai, grazie al microfono di alta qualità integrato.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!