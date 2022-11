Continua la nostra rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022 che, come saprete, ci stanno accompagnando sin dallo scorso venerdì quando, a partire dalla mezzanotte, Amazon ha dato il via a quelli che sono circa 10 giorni di offerte da capogiro, relative a praticamente tutte le categorie merceologiche presenti sul mercato!

Tra queste, ovviamente, c’è ampio spazio anche per i prodotti tech di ogni forma e utilizzo, con sconti che ci stanno permettendo di acquistare davvero di tutto, a prezzi molto ragionevoli, specie se si parla di articoli “comuni” che possono essere utilizzati per la vita di tutti i giorni. E così, in questo lunedì di offerte del Black Friday 2022, oggi vi segnaliamo anche un’ottima offerta relativa i sempre apprezzatissimi auricolari true wireless, con protagonista un brand del settore di tutto rispetto, ovvero JBL!

Ad essere in sconto, infatti, sono gli ottimi auricolari JBL TUNE 230NC, venduti da Amazon al prezzo sorprendente di appena 59,99€, contro gli originali 119,00€ necessari per l’acquisto! Lo sconto applicato, in soldini, è addirittura del 50%, permettendovi così di risparmiare la metà in quello che, a conti fatti, potrebbe essere anche uno splendido regalo di Natale.

Accattivanti nel loro design semplice ma elegante, gli auricolari JBL TUNE 230NC sono realizzati ad arte, focalizzandosi su due aspetti fondamentali dell’esperienza di utilizzo: la comodità e la qualità del suono riprodotto.

In tal senso, i JBL TUNE 230NC sono stati realizzati con un corpo leggero ed un design ergonomico, enfatizzato dalla presenza di due membrane in silicone che, aderendo perfettamente al padiglione, permettono non solo un’ottima aderenza all’orecchio, ma anche una buona schermatura dai suoni esterni, oltre quello che è l’ottimo sistema di cancellazione attiva del rumore che, grazie a 2 microfoni ambientali, permette una pulizia del suono in ingresso ed in uscita, per un’esperienza acustica senza intoppi.

Come se non bastasse, lo spettro acustico di questi auricolari è rifinito dall’ottima tecnologia JBL Pure Bass, che amplifica i bassi, rendendo l’esperienza di ascolto ricca ed appagante, a prescindere che si stia ascoltando musica o, magari, un podcast, con un suono sempre ineccepibile e ricco.

Certificati IPX4, e pertanto resistenti anche ad acqua e schizzi, i JBL TUNE 230NC possono garantire fino a 40 ore di riproduzione con un suono di alta qualità, e grazie alla loro ottima custodia di ricarica, possono tornare operativi in appena 10 minuti, offrendo così ben 2 ore di ascolto!

