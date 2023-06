Siete alla ricerca di auricolari true wireless che vi assicurino una qualità del suono superiore e funzionalità avanzate a un prezzo vantaggioso? In tal caso, non potete lasciarvi sfuggire gli auricolari Philips, che uniscono prestazioni eccezionali a un design accattivante. Al momento, il modello in questione è in sconto del 51% rispetto al prezzo di listino!

Per poco, avrete l’occasione di portarli a casa ad appena 49,00€ invece di 99,99€. Una proposta imperdibile, tenendo presente che a questo prezzo potrete acquistare un modello con cancellazione attiva del rumore e con cancellazione attiva del rumore e certificazione IP.

Infatti, questi auricolari sono dotati di una potente cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, che vi permette di immergervi completamente nei brani che più preferite, filtrando ogni suono indesiderato. Inoltre, come accennato nell’introduzione, il modello è la resistenza agli spruzzi e al sudore è un vero e proprio must. Con una classificazione IPX4, potete stare tranquilli mentre vi allenate in palestra o siete fuori casa, durante una giornata di pioggia!

Inoltre, potrete godervi fino a 9 ore di riproduzione continua senza ANC, mentre con ANC fino 6 ma, una volta esaurita la batteria, la custodia di ricarica portatile vi offrirà un’ulteriore autonomia di 20 ore.

Il suono di qualità superiore, invece, è garantito dai driver al neodimio da 12 mm, che offrono una chiarezza eccezionale e bassi super profondi. Che siate in movimento, sul treno, nel parco o in palestra, il modello in questione vi regalerà un’esperienza audio coinvolgente e ben distinta. Sono, quindi, la scelta ideale per chi desidera un suono impeccabile, funzionalità avanzate e un design che si distingue.

Ovviamente la vestibilità è un altro aspetto importante che non va assolutamente sottovalutato. Gli auricolari in questione, infatti, sono progettati per adattarsi perfettamente alle vostre orecchie grazie ai copriorecchie in silicone morbido e intercambiabile. Dunque, potrete godere di un comfort duraturo e ridurre al minimo le interferenze esterne.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

