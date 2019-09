Outxe W20, il kit batteria perfetto per l’avventura su Kickstarter

Outxe W20 è un kit per chi ha bisogno di una batteria portatile da utilizzare in ambienti estremi. Se siete appassionati di escursioni e campeggio, è quello che fa per voi. Il kit è composto da una batteria da 20mila mAh, certificata IP67, quindi non teme pioggia, acqua e nemmeno cadute o forti sollecitazioni, grazie alla scocca rinforzata.

Le dimensioni sono generose, non è propriamente portatile. Ma integra tutte le ultime tecnologie, da quelle di ricarica rapida, alla ricarica senza fili (superficie anteriore), e addirittura un panello solare nella scocca opposta. Considerando che è pensata per essere usata all’aperto, la presenza del pannello solare ha molto senso, ma Outxe W20 va oltre: nel kit è presente un ulteriore pannello solare avvolgibile, che una volta collegato velocizza la ricarica.

Per ricaricare la batteria avrete a disposizione sia una porta Micro USB sia una USB-C, che possono essere collegate entrambe per effettuare una ricarica completa in circa 6/7 ora. Due porte USB, una classica e una compatibile con gli standard di ricarica rapida, sono affiancate nel bordo corto. Nel bordo opposto sono invece presenti dei LED bianchi, per una funzione “torcia elettrica”, che proietta un fascio di luce ampio e di buona potenza. Considerando la capienza della batteria, potrete usarla come torcia per molte ore consecutive.

Un pulsante superiore permette di accenderla, attivare la ricarica a induzione magnetica e attivare la torcia. Dei LED mostrano lo stato di carica della batteria e il suo funzionamento.

Con la capienza di 20mila mAh potrete ricaricare i vari dispositivi molteplici volte, e addirittura fino a tre dispositivi contemporaneamente: due tramite cavo e uno tramite induzione magnetica.

Il kit viene consegnato in una borsa rigida che include, oltre alla batteria e i pannelli solari ripiegabili, anche due cavi USB, cinque moschettoni e un caricabatterie con due porte USB, appunto per collegare entrambi i cavi e ricaricare la Outxe velocemente.

Attualmente il progetto è in campagna Kickstarter, potete trovarlo a questo indirizzo, a un prezzo di poco più di 50 euro.