P Smart 2021 ufficiale: il medio gamma s’è fatto un nome

Huawei ha presentato P Smart 2021, uno smartphone molto atteso che con le precedenti generazioni ha venduto milioni e milioni di unità facendosi un nome.

Il nuovo prodotto della linea P Smart possiede diverse caratteristiche interessanti per la fascia di prezzo nella quale viene collocato. Come la fotocamera e una batteria da 5000 mAh che, con l’assenza dei Servizi Google, si concederà senz’altro un’incredibile autonomia.

P Smart 2021 al momento è previsto per essere venduto in Austria, Slovenia, Estonia e Croazia ma siamo sicuri che Huawei lo porterà molto presto anche in Italia.

Il display è un’unità da 6,67 pollici a tecnologia IPS LCD in risoluzione Full HD+. Nella sua parte superiore è presente una fotocamera frontale contenuta in un foro centrale.

SoC Kirin 710A coadiuvato da 4 GB di RAM con 128 GB di memoria interna espandibile anche con Micro SD. Connettività completa con Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC, sensori vari ed eventuali e una connessione cablata USB Type-C per ricarica e trasferimento dati da/verso il PC.

La fotocamera frontale di cui parlavamo poc’anzi è da 8 MP mentre al posteriore sono presenti ben 4 sensori disposti in verticale:

Sensore primario da 48 MP;

Secondo sensore da 8 MP ultragrandangolare a 120 gradi;

Terzo sensore che aiuta a stabilire la profondità, da 2 MP;

Quarto sensore che aiuta a scattare foto ravvicinate, da 2 MP.

Sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1, senza servizi Google. Come ormai di consueto verranno preinstallati i HMS capitanati da AppGallery.

Huawei P Smart 2021 sarà disponibile al prezzo di 229 euro (versione da 128 GB e 4 GB di RAM) nei paesi menzionati ad inizio articolo. La commercializzazione partirà dai primi mesi di ottobre e i colori che si potranno scegliere sono il nero, il dorato e il verde.