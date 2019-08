P300, P400 e P500 saranno i prossimi smartphone top di gamma Huawei?

Huawei ha presentato da pochi giorni tre nuovi marchi, denominati P300,P400 e P500. Non sappiamo ancora nulla sui dettagli e su cosa la società cinese abbia realmente in mente. Per il momento, possiamo ipotizzare che si tratti di nuovi smartphone della serie P. Staremo a vedere quali saranno i prossimi dettagli da parte di Huawei.

Huawei sembrerebbe essere a lavoro su nuovi modelli da aggiungere alla sua gamma top: P300, P400 e P500 sono infatti i marchi dei dispositivi che la società cinese ha presentato presso l’ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito ( Intellectual Property Office).

L’azienda cinese, quindi, sta sviluppando ulteriori piani per il mercato europeo, nonostante le restrizioni imposte dal presidente Trump. Come ben sappiamo, la gamma P sta diventando in questi ultimi anni una delle più caratteristiche della società: Huawei P30 e P30 Pro hanno fatto il loro debutto proprio nel corso di quest’anno riscontrando un successo importante. Le tre nuove denominazioni, potrebbero quindi far pensare ad uno sviluppo dell’attuale “P-series”.

Credit Image – LetsGoDigital

Ricordiamo che il Huawei P40 venne registrato da parte dell’azienda già nell’ottobre 2017, ma non abbiamo alcun dettaglio a riguardo. Difatti, non possiamo ancora dedurre a cosa si riferisca il futuro progetto: per il momento, possiamo solamente notare che I tre “marchi” sono classificate come “classe 9”, con una descrizione che fa del tutto riferimento a degli smartphone.

Potremmo anche ipotizzare che Huawei stia decidendo di cambiare il nome dei suoi prossimi top di gamma: probabilmente non vedremo sul mercato un P40 bensì un P400, accompagnato dalle versioni conosciute come Lite e PRO ( P300 e P500). Altra ipotesi, che non possiamo del tutto escludere, potrebbe essere un progetto del tutto nuovo che la società potrebbe portare a termine, andando semplicemente ad ampliare ulteriormente la serie.

Parliamo quindi di semplici supposizioni per il momento, in attesa di ulteriori dettagli da parte della società cinese.