Palm, lo smartphone in miniatura in Italia a 349 euro

Palm è lo smartphone iper-compatto con display IPS LCD da 3,3 pollici e dimensioni pari a 50 x 97 x 7,4 mm. Arriva in Italia a 349 euro.

Dopo aver fatto il suo debutto negli Stati Uniti e in alcuni mercati europei, Palm approda anche in Italia. L’azienda, nota per la produzione di palmari, si è lanciata nel business degli smartphone presentando un dispositivo unico nel suo genere grazie alle dimensioni compatte scomparse ormai nel mercato smartphone.

Il display integrato da Palm è un pannello IPS LCD da 3,3 pollici protetto da Gorilla Glass 3 e con risoluzione 1.280 x 720 pixel. Il cuore pulsante è il processore Qualcomm 435 di Qualcomm accoppiato a 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna. Lo smartphone ha anche una certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Nonostante le dimensioni compatte pari a 50 x 97 x 7,4 mm e il peso di 62,5 grammi, l’azienda non ha rinunciato al comparto fotografico. Sul posteriore, infatti, è presente una fotocamera da 12 Megapixel mentre sul frontale troviamo un sensore da 8 Megapixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 800 mAh. La piattaforma software è purtroppo ancora affidata ad Android 8.1. Non mancano il Bluetooth 4.2, WiFi monobanda e il GPS.

Arriva in Italia a 349 euro, una cifra non proprio contenuta se consideriamo la scheda tecnica da fascia bassa. Resta, però, uno smartphone particolare che potrebbe attirare l’attenzione di una nicchia di utenti che desidera dispositivi con dimensioni compatte senza dover rinunciare a qualche funzione smart. È curioso vedere come, in un momento in cui i produttori tendono ad aumentare sempre più le dimensioni dei loro smartphone, ci sia una nuova azienda che invece decidere di andare nella direzione opposta. Sarà interessante poterlo testare sul campo!