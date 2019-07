PaMu Slide, ultimi giorni per i nuovi auricolari true wireless bluetooth di Padmate

Le PaMu Slide sono i nuovi auricolari True Wireless Stereo di Padmate, Promettono di essere d'alta qualità a un costo non eccessivo.

Padmate è un’azienda specializzata in produzione OEM e ODM per cuffie bluetooth di diversi produttori e che, da poco, ha pensato bene di provare a presentare al pubblico alcuni progetti interni come gli Earbuds X12-PaMu e gli auricolari PaMu Scroll BT 5.0. Dopo il successo di questi citati, Padmate ha dato il via a una nuova campagna crowfunding su Indiegogo dedicata ai suoi nuovi auricolari TWS – True Wireless Stereo Bluetooth – PaMu Slide.

Il crowfunding ha già superato le fasi di concept e progettazione, ciò significa che le PaMu Slide sono già entrate in produzione, pronte per essere distribuite ai sostenitori. Tuttavia, fino al 7 luglio, sarà possibile versare la propria quota da backer per riuscire a portarsi a casa, a un prezzo scontato, una delle due versioni presenti su Indiegogo, disponibili ognuna in tre colori differenti, bianco, verde e nero.

Le versione sono una con custodia normale proposta a 49 dollari e una versione con custodia wireless a 69 dollari, dove il retro consente di ricaricare il proprio telefono semplicemente appoggiandolo sopra. La batteria della custodia ha 2000 mAh di capacità, si ricarica facilmente in cinque minuti con il fast charge USB-C e permette di garantire fino a 60 ore di ricarica per gli auricolari.

Gli auricolari sono dotati di controllo touch, bassi di alto livello, USB-C fast charge, bluetooth 5.0, 10 ore di autonomia in chiamata, certificazione IPX6 per la resistenza all’acqua e auto accoppiamento. Montano un chip Qualcomm QCC3020, considerato da Padmate il chip più avanzato mai montato su auricolari TWS. Ciò permette consumi di batteria ridotti e capacità di trasmissione migliore.

Entrambi sono dotati di comandi touch diversificati. L’auricolare destro consente di risponde alle chiamate, far partire o mettere in pausa la musica con un tocco, cambiare canzone o mettere giù la chiamata con due tocchi e incrementare il volume con tre tocchi. Quello di sinistra, invece, permette le stesse cose, con la differenza che il doppio tocco consente di attivare l’assistente vocale e il triplo tocco di diminuire il volume.

Oltre alla tecnologia, l’azienda ha lavorato molto sull’ergonomia, costruendo degli earphone che potessero adattarsi a ogni tipo di orecchio e a ogni tipo di situazione, a seconda di quello che si sta facendo. Per questo motivo, PaMu Slide consente di decidere che grandezza indossare, se Small, Medium, Large.

Gli earphone sono compatibili con Android, iOS, Windows e con i due assistenti vocali Siri e Google Assistance. Potete scegliere la vostra versione preferita di PaMu Slide preferita su Indiegogo, vi ricordiamo che gli ordini possono essere effettuati a questo prezzo fino – salvo colpi di scena – al 7 luglio 2019.