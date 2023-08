State pensando di acquistare un nuovo smartphone, così da iniziare a godere delle sue funzionalità, e soprattutto della fotocamera, durante il periodo estivo? Dopo avervi consigliato svariati gadget che vi torneranno utili nel corso dei mesi più caldi dell’anno, oggi ci concentriamo sulla nuova promozione lanciata da Xiaomi, che fino al 31 agosto vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti sfruttando un coupon del 15%!

Nella pagina eBay dedicata agli Xiaomi Days, infatti, troverete tantissimi prodotti, tra cui smartphone, tablet e persino elettrodomestici per la casa, compatibili con la promozione. Per usufruire dello sconto vi basterà aggiungere al carrello gli articoli che desiderate, inserendo il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23” nel campo dedicato.

Lo sconto massimo detraibile con il coupon è di 75,00€ e potrete utilizzarlo fino a 4 volte, per un ribasso totale di 300,00€. Qualora qualcosa non vi sia chiaro o vogliate saperne di più, potete consultare i termini e condizioni completi della promozione.

Tra i prodotti più interessanti del catalogo vi è senza dubbio il POCO F5 da 256GB, che grazie al coupon potrete pagare solamente 311,25€ anziché 415,00€. Il punto forte di questo smartphone è il processore Snapdragon 7+ Gen 2 Octa Core CPU, che lo rende perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo incredibilmente veloce e capace di gestire applicazioni e videogiochi pesanti.

A prescindere da che stiate guardando film, scaricando giochi pesanti o leggendo più file contemporaneamente, la RAM LPDDR5 da 12GB, affiancata alla ROM USF 3.1 da 256GB, vi garantiranno la massima fluidità, senza mai incepparsi. Nonostante le prestazioni incredibili il POCO F5 è dotato di un’ottima gestione dell’energia, garantendovi fino a 14.8 di riproduzione video continua e 155 ore di riproduzione musicale.

Anche il comparto fotografico dello smartphone vi soddisferà al massimo, dato che il sistema a tripla fotocamera a 64MP vi permetterà di scattare foto e video dalla qualità professionale. Potrete poi goderne nel magnifico display AMOLED da 6.67″, capace di trasmettere 68 miliardi di colori, per una copertura del 100% della gamma DCI-P3.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti a marchio Xiaomi compatibili con la promozione, per cui vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che gli Xiaomi Days dureranno solo fino al 31 agosto, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile!

