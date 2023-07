State valutando di cambiare operatore telefonico e desiderate una generosa quantità di dati a un prezzo conveniente? Allora non potete lasciarvi sfuggire l’ultima offerta di ho. mobile! Potrete godere di ben 100GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 5,99€ al mese.

Questa promozione è dedicata a chi proviene da operatori virtuali come Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri (l’elenco completo è disponibile sulla pagina dedicata). Un altro vantaggio di questa offerta è che non dovrete pagare né il costo di attivazione né la SIM, poiché la riceverai direttamente comodamente a casa vostra dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Un’occasione da cogliere al volo per avere un’esperienza mobile completa senza spendere una fortuna!

Attivare la SIM di ho. mobile è un gioco da ragazzi e vi richiederà solo pochi minuti del vostro tempo. Potrete decidere se mantenere il vostro numero attuale o richiederne uno nuovo, e scegliere se ricevere la SIM direttamente a casa o recarvi in edicola. Se optate per quest’ultima opzione, potrete pagare online o in contanti. Un altro vantaggio interessante è che ho. mobile offre 30 giorni di prova, durante i quali potrete valutare il servizio e verificarne la qualità. In caso di insoddisfazione, potrete richiedere un rimborso senza alcun problema.

Oltre alla convenienza dell’offerta, ho. mobile garantisce una vasta copertura grazie alla rete di Vodafone, consentendovi di navigare in 4G fino a 30 Mbps con una copertura del 98% sull’intero territorio italiano. Potrete anche usufruire di servizi aggiuntivi come l’utilizzo dell’hotspot e l’SMS ho. chiamato. Insomma, ho. mobile rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un’offerta completa e conveniente, con una copertura affidabile e una vasta quantità di dati a disposizione. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e approfittate dell’offerta!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina pagina ho. mobile dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!