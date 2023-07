Se state cercando un’offerta per ottenere un’enorme quantità di dati mobili a un prezzo super conveniente, non potete lasciarvi sfuggire l’ottima propostaa di Ho Mobile, che vi offre ben 300GB di dati al mese a soli 10,99€. La promo include anche minuti e SMS illimitati, per tutti coloro che desiderano comunicare anche in modo più tradizionale.

Ho Mobile è un’opzione allettante per chi cerca un’alternativa conveniente ai piani tariffari di operatori come Vodafone, TIM e WindTre. E la cosa migliore è che questo prezzo così vantaggioso non compromette la qualità del servizio, né vi costringerà a pagare costi extra nascosti.

Teniamo a sottolineare che questa offerta è disponibile solo per i clienti provenienti da operatori selezionati, tra cui Iliad, Coop Voce, Fastweb e Poste Mobile. È possibile consultare l’elenco completo degli operatori compatibili sulla pagina dedicata all’offerta, per cui vi consigliamo di visitare il sito per verificare se potete aderirvi.

L’attivazione della vostra nuova SIM Ho Mobile richiederà solo pochi minuti e potrete scegliere liberamente se mantenere il vostro numero attuale o ottenerne uno nuovo, decidendo anche se ricevere la SIM comodamente a casa o ritirarla presso una delle edicole convenzionate. Ho Mobile si distingue non solo per il suo costo accessibile, ma anche per la velocità di navigazione in 4G che raggiunge i 30 Mbps.

Grazie alla solida rete Vodafone, potrete godere di una copertura del 98% sull’intero territorio nazionale. Inoltre, potrete anche utilizzare la connessione dati come hotspot e sfruttare la comodissima app per monitorare spese e consumi, aderire a promozioni esclusive e anche per aggiungere al vostro nuovo piano tariffario servizi extra come ad esempio l’avviso o il trasferimento di chiamata.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Ho Mobile dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Ho Mobile dedicata all'offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

