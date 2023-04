Siete alla ricerca di un’offerta di telefonia mobile conveniente e affidabile ma non riuscite a trovare quella che soddisfi le vostre esigenze di budget e qualità del servizio? Allora vi segnaliamo l’offerta di Ho Mobile che, fino al 30 aprile, offre 130GB a soli 6,99€. All’interno dell’offerta sono ovviamente inclusi minuti e SMS illimitati, così come l’attivazione e la spedizione della SIM.

Un’offerta più che valida, soprattutto per chi sta pagando oltre 10 euro al mese per avere magari un quantitativo di giga inferiore e servizi aggiuntivi a pagamento. Segnaliamo che l’offerta potrà essere sottoscritta solo da chi proviene da operatori come Iliad, Coop Voce, Fastweb e Poste Mobile. La lista completa è disponibile sulla pagina relativa all’offerta, pertanto è consigliato che l’andiate a visitare in modo da avere la certezza di poter fare il passaggio.

La richiesta e la successiva fase di attivazione della SIM saranno processi molto semplici da attuare, anche perché tutto potrà essere fatto comodamente online, inclusa la verifica dei vostri documenti, rendendo l’intero processo rapido, conveniente e accessibile.

Se 130GB vi stanno stretti e preferite aggiungerne altri 50, arrivando quindi a 180GB mensili, potete attivare l’offerta dedicata con solo 1,00€ in più al mese. Al costo di 7,99€ otterrete quindi 30GB in più rispetto alla proposta originale, che in assenza di offerte avrebbe un ammontare di giga di 150GB. Avete quindi diverse opzioni disponibili e, come avrete notato, non c’è una migliore dell’altra, visto che tutte sono vantaggiose.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa proposta, visto che per molte persone potrebbe significare risparmiare cifre importanti sul proprio piano telefonico. Prima di passare altrove, potreste essere interessati a scoprire che cos’è il voWiFi e come funziona. Non ha nulla a che vedere con l’offerta descritta poc’anzi, ma abbiamo pensato che potrebbe rivelarsi utile conoscere questo strumento, indispensabile in caso di mancato segnale telefonico.

