Se avete passato a un nuovo operatore telefonico credendo di aver fatto la scelta definitiva in ottica risparmio, potreste valutare oggi di passare a Ho Mobile e porre finalmente fine ai continui cambi di operatori. La promo messa a disposizione dal gestore telefonico del gruppo Vodafone Italia offre, infatti, la bellezza di 200 giga abbinati a minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese.

200 giga potrebbero fare la differenza per chi è solito consumare tanti giga, arrivando così a fine mese con meno preoccupazioni o limiti dovuti all’esaurimento del traffico dati. In un settore sempre più competitivo e in continua evoluzione come quello della telefonia mobile, l’offerta di Ho Mobile risulta tra le più vantaggiose, motivo per cui vi invitiamo ad approfittarne, anche perché non vi è mai la certezza che l’offerta possa ritornare in seguito.

I moderni piani d’abbonamento sono sottoscrivibili online e ciò vale anche per Ho Mobile. Potrete quindi chiedere la SIM con pochi click e riceverla a casa, per poi attivarla tramite l’applicazione ufficiale. Non ci saranno spese da sostenere, né per quanto riguarda la SIM né l’attivazione iniziale, se non una ricarica da 10 euro, dalla quale verranno scalati i primi 9,99€, necessari per la corretta attivazione del servizio.

Oltre a risparmiare sul proprio piano d’abbonamento, passare a Ho Mobile significa navigare in internet tramite la rete 4G con velocità fino a 30 Mbps, avere la possibilità di usare la connessione dati in hotspot e svariati servizi inclusi, tra cui avviso di chiamata, trasferimento di chiamata e SMS ho. chiamato.

Vi ricordiamo che Ho Mobile gode di una copertura di rete formidabile, resa possibile dall’appoggio alla rete Vodafone, consentendovi non solo di ricevere ed effettuare chiamate durante tutto il giorno, ma anche di avere una velocità di navigazione costante su tutto il territorio. Inoltre, vi piacerà sicuramente la sua app mobile, tramite la quale controllare in tempo reale i dettagli del piano tariffario, ricaricare il credito e gestire la vostra offerta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima la vostra registrazione, quanto meno prima del termine della promozione, non ben specificato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

