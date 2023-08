Se cercate un’offerta vantaggiosa che combini una generosa quantità di dati con la velocità del 5G, ecco che entra in gioco Iliad, con la sua proposta per questa stagione estiva: 180 GB a soli 9,99€ al mese.

Questa offerta è un vero toccasana per coloro che necessitano di una considerevole quantità di dati non solo durante le vacanze, ma per tutto l’arco dell’anno, e soprattutto per sempre. E la cosa più interessante è che non c’è fretta nell’attivare questa offerta, poiché rimarrà disponibile per ulteriori 34 giorni dalla pubblicazione di questo articolo. Per tenere il conto dei giorni rimanenti, è possibile consultare un pratico conto alla rovescia sul sito ufficiale.

Diversamente da altri operatori, passare a Iliad è un’opzione aperta a chiunque, persino a coloro che provengono da noti nomi del settore come Vodafone, WindTre e Tim, una possibilità non sempre concessa da altri operatori virtuali. Inoltre, come accennato in precedenza, Iliad presenta un ulteriore vantaggio significativo: la possibilità di usufruire della connessione 5G, qualora fosse disponibile nella vostra zona, senza costi extra.

Oltre ai generosi 180 GB di dati, l’offerta include ovviamente chiamate e messaggi illimitati, insieme a un bonus di 10 GB da utilizzare in roaming nei paesi europei. Ma le caratteristiche non finiscono qui, poiché sono inclusi anche i servizi chiave come “Mi richiami” e la “Segreteria telefonica”, che agevolano la gestione delle chiamate in ogni momento. Insomma, si tratta di un’offerta di telefonia mobile completa, progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca la massima libertà nell’utilizzo dei dati, eliminando ogni preoccupazione legata a limiti strani o costi aggiuntivi.

Non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata a questa promozione, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittarne, soprattutto se provenite da Vodafone, WindTre o Tim.

