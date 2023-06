Siete alla ricerca dell’offerta perfetta per cambiare il vostro operatore telefonico? In tal caso oggi è il vostro giorno fortunato, dato che Kena Mobile ha un’opportunità eccezionale che non potete lasciarvi sfuggire. Potrete, infatti, ottenere ben 130GB, minuti illimitati e 500 SMS verso tutti a soli 6,99€ al mese, oltre ai primi 30 giorni completamente gratuiti!

L’offerta, già di per se ottima, non finisce qui: Kena Mobile vi offrirà la possibilità di aggiungere altri 50GB alla promozione semplicemente attivando la ricarica automatica entro il 14 giugno, per la strepitosa quantità di 180GB a meno di 7,00€ al mese. Inoltre, i viaggiatori incalliti avranno a disposizione anche 7GB di traffico inclusi per navigare in Europa.

La promozione di Kena Mobile è disponibile per tutti i clienti provenienti da Iliad, Ho Mobile, Pose, Fastweb e tanti altri operatori telefonici virtuali (trovate la lista completa nella pagina della promozione), ma anche per tutti i nuovi numeri.

La convenienza, però, non è l’unico motivo per cui scegliere Kena Mobile come il vostro nuovo operatore. L’operatore vanta, infatti, di una copertura di rete estesa e affidabile su tutto il territorio nazionale grazie alla partnership con uno dei principali operatori di telecomunicazioni italiani. Inoltre, il servizio clienti sarà sempre pronto ad aiutarvi, mentre l’app per smartphone vi permetterà di gestire il vostro piano tariffario in modo facile e intuitivo, dalle informazioni sul traffico dati fino all’attivazione di servizi aggiuntivi.

Infine, Kena Mobile è anche senza costi nascosti. Il contributo di attivazione si limita a 4,99€, con la SIM che verrà consegnata gratuitamente a casa vostra. Dopodiché, potrete iniziare a navigare in totale comodità, sfruttando l’immensa quantità di GB a vostra disposizione. Insomma, non lasciatevi sfuggire questa occasione e cogliete il momento per passare a Kena Mobile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata all’offerta di Kena Mobile. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che potrebbe terminare a breve!

