Siete alla ricerca di un’offerta di telefonia mobile che vi offra un’elevata quantità di dati a un prezzo vantaggioso? Allora Kena Mobile ha la soluzione perfetta per voi, ma solo se approfitterete di questa offerta lampo, che consiste nella possibilità di ottenere ben 150GB di internet a soli 7,99€ al mese. E non solo, perché il primo mese di utilizzo è addirittura gratuito!

Va detto poi che Kena ha azzerato il costo di attivazione, che normalmente sarebbe stato di 4,99€, e offre una velocità di connessione fino a 60 Mbps. Alcuni operatori la limitano a 30 Mbps, quindi se cercate sia la convenienza che la velocità, Kena Mobile è l’operatore telefonico ideale per voi.

Questa offerta è stata introdotta dopo che lo stesso operatore ha proposto una tariffa di 130GB a 6,99€ al mese, che è ancora attiva tra l’altro. È disponibile sia per i nuovi numeri, sia per la portabilità da operatori come Iliad, Poste Mobile, Lycamobile e HO Mobile. Per una lista completa degli operatori compatibili, potete consultare il sito ufficiale.

Con Kena non sarà necessario richiedere ulteriori giga per navigare all’estero, poiché l’offerta include 8GB utilizzabili in Europa, sempre con la velocità 4G. Volete ancora di più? Basta attivare la ricarica automatica per ottenere ulteriori 50GB nell’offerta, portando il totale a 200GB al mese. Abbiamo parlato finora di giga, ma è importante ricordare che l’offerta include anche minuti illimitati e 1.000 SMS.

Inoltre, con Kena potrete godere di una copertura di rete estesa e affidabile su tutto il territorio nazionale, grazie alla partnership con uno dei principali operatori di telecomunicazioni italiani. Il servizio clienti sarà sempre pronto ad aiutarvi, così come l’app per smartphone, che vi permetterà di controllare in ogni momento i dettagli del piano tariffario e il traffico dati relativo durante il mese.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

