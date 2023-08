Siete pronti a partire per le vacanze estive ma la visione in streaming di film e serie TV, unita alla condivisione di foto e video, vi farà rimanere a corto di giga? Con la proposta di Kena non avrete più questa preoccupazione, in quanto sembra sia pensata proprio per coloro che, in questo periodo dell’anno, sono soliti pubblicare sui social tutti i loro momenti più belli dell’estate o per chi non vuole rimanere indietro con le proprie serie TV preferite. Vi informiamo, quindi, che se passerete a Kena avrete l’opportunità di avere oltre 300GB a soli 6,99€.

Ma andiamo con ordine: l’offerta consiste in un piano da 130GB al mese con minuti illimitati e 200 SMS. Tuttavia, per i primi 60 giorni avrete 200GB extra senza costi aggiuntivi, arrivando quindi a ben 330GB mensili. Gli incentivi non finiscono qui, perché i giga possono aumentare di altri 50GB qualora attiviate la ricaricare automatica. Quindi, in totale, avrete a disposizione una stupefacente quantità di 380GB al mese, perfetti per immortalare e condividere ogni singolo momento delle vostre vacanze.

Essendo che parliamo di Kena, un operatore MVNO che si appoggia alla rete TIM, questa offerta garantisce anche una copertura impeccabile in ogni angolo d’Italia, assicurandoti un’esperienza di navigazione fluida e stabile. Non importa dove vi trovate, che siate sulla costa a rilassarvi, esplorando le bellezze delle montagne o passeggiando in città, la connessione veloce e affidabile di Kena vi accompagnerà ovunque.

L’offerta è valida sia per i nuovi numeri, sia per coloro che provengono da un altro operatore MVNO, come Iliad, Poste, Tiscali o Lyca. Non sono previsti costi di attivazione, anzi, riceverete anche 7GB per navigare in Europa, che fanno comodo qualora vi apprestiate ad andare in vacanza all’estero. Il tutto sempre con la velocità del 4G che, nel caso di Kena, raggiunge i 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sul territorio nazionale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

