Se siete alla ricerca di un operatore telefonico che vi offra tanti giga di traffico dati, non possiamo che consigliarvi Kena Mobile, che negli ultimi anni si è contraddistinto per offrire tariffe ottime a prezzi stracciati. Ebbene, se deciderete di abbonarvi oggi potrete godere di un’offerta veramente imperdibile, che a soli 6,99€ vi permetterà di ottenere ben 130GB al mese, ma non solo!

La tariffa Kena 130GB, oltre a tantissimi giga di internet 4G, vi farà avere anche 7GB per navigare in Europa, oltre a minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e ben 500 SMS. Insomma, parliamo di un’offerta davvero allettante, dato che dovrete pagare solamente 4,99€ per l’attivazione della SIM, che arriverà gratuitamente direttamente a casa vostra.

La promozione è valida per tutti coloro che attivano un nuovo numero Kena Mobile, e per coloro che mantengono il proprio numero portandolo da un operatore virtuale, ovvero Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, e molti altri che potrete trovare nella pagina dedicata.

Ancora non vi abbiamo convinto? Ecco alcuni motivi per scegliere Kena Mobile: in primo luogo chiaramente vi è la convenienza, dato che pochissimi operatori offrono tariffe del genere a prezzi così bassi. Inoltre, la connessione è ultra-veloce, dato che il gestore si appoggia alla rete TIM, garantendo velocità in 4G fino a 60 Mb/s in download e 30 Mb/s in upload, mentre molti altri si fermano a 30 Mb/s.

Attivare la tariffa è semplicissimo, visto che non dovrete andare fisicamente da un operatore ma potrete farlo comodamente dal vostro divano. Vi basterà infatti recarvi sulla pagina dedicata alla promozione e cliccare sul tasto “Acquista” in alto a destra, oppure scaricare l’app Kena Mobile disponibile per Android e iPhone.

Come abbiamo visto l’offerta di Kena è veramente ottima e particolarmente conveniente, ma non è certamente l’unica promozione in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare tutti i prodotti Acer attualmente disponibili in grande sconto.

