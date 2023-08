Se state cercando l’offerta perfetta per cambiare operatore, magari in occasione della partenza delle vacanze, così da poter sfruttare di tantissimi giga, siete nel posto giusto, perché Kena Mobile ha un’ottima opportunità che non dovete assolutamente perdere. Potrete, infatti, ottenere 100GB di dati e 200GB extra per i primi 60 giorni, oltre a minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a soli 5,99€ al mese!

Questa eccezionale offerta di Kena Mobile è aperta a tutti i clienti provenienti da Iliad, Ho Mobile, PosteMobile, Fastweb e molti altri operatori virtuali (la lista completa è disponibile sulla pagina della promozione), così come ai nuovi numeri. Inoltre, il costo di attivazione della SIM, che solitamente è di 4,99€, con questa promozione sarà completamente gratis, per cui verrà consegnata direttamente a casa vostra.

Ma Kena Mobile offre molto più della convenienza: grazie alla partnership con TIM, l’operatore offre una copertura di rete estesa e affidabile su tutto il territorio nazionale. Il servizio clienti sarà poi sempre pronto ad assistervi e l’app per smartphone vi consentirà di gestire il vostro piano tariffario in modo intuitivo, dalle informazioni sul traffico dati all’attivazione di servizi aggiuntivi.

Potrete, quindi, iniziare a navigare comodamente e senza costi nascosti, sfruttando l’ampia quantità di dati a vostra disposizione. Durante le vacanze avrete modo di guardare film e serie tv, giocare e persino lavorare senza alcun problema grazie a una velocità di download fino a 60Mbps e di upload fino a 30Mbps, anche all’estero, grazie ai 6GB inclusi per navigare in Europa.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Kena dedicata all’offerta. Vi suggeriamo di effettuare l’acquisto al più presto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!