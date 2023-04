Se state per passare a un nuovo operatore ed eravate alla ricerca della miglior offerta, dovreste porre molta attenzione alla proposta di Very Mobile. Vi informiamo infatti che proprio questo provider ha rilasciato un’offerta super conveniente, valida fino al 4 maggio. La proposta del famoso “operatore verde” consiste in minuti e SMS illimitati e 150GB a soli 6,99€ al mese.

Come al solito, nelle sue offerte l’operatore include l’attivazione e il costo di spedizione, pertanto il passaggio sarà completamente gratuito, fatta eccezione per i primi 6,99€, che serviranno ad attivare l’offerta e renderla subito utilizzabile. Se vi state chiedendo se l’offerta è compatibile con il vostro attuale operatore, una risposta esaustiva si trova sul sito ufficiale, dove vengono riportati tutti gli operatori dai quali è possibile effettuare la portabilità del numero.

Fin dal suo arrivo sul mercato, Very Mobile è sempre stato tra i migliori operatori telefonici, sia per risparmio che affidabilità. Se paragoniamo le sue prime offerte con quelle attuali, si scopre che oggi l’operatore è ancora più conveniente. Si è passati infatti da 50GB a 5,99€ a ben 150GB con solo 1 euro in più al mese. I prezzi però torneranno normali una volta che la promo sarà terminata oppure sarà l’ammontare di giga a diminuire, pertanto non lasciatevi scappare questa offerta.

Detto ciò, vi ricordiamo che Very Mobile vanta una copertura quasi del 100% sul territorio italiano, un’assistenza clienti veloce e soprattutto niente costi nascosti, per molti il motivo principale che li invoglia a passare a questo operatore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa promo, visto che non ci è dato sapere se o quando ritornerà disponibile.

