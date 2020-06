Paura di perdere le foto di Facebook? Ora c’è il trasferimento su Google Foto

Facebook ha annunciato la disponibilità a livello globale di una nuova interessante funzione per salvare i nostri ricordi. Da oggi, è possibile effettuare il trasferimento diretto di video e foto dalla piattaforma di Mark Zuckerberg a Google Foto. Nessuna paura, dunque, di perdere qualche ricordo se volessimo eliminare il nostro account o se il social network non dovesse essere più disponibile in un ipotetico futuro.

L’opzione è già disponibile anche in Italia. Per attivarla, bisognerà effettuare qualche passaggio. A partire dalle impostazioni, bisogna poi recarsi nella sezione dedicata a “Le tue informazioni di Facebook” e selezionare “Trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video”. A questo punto, per motivi di sicurezza, verrà richiesta la password dell’account.

Today, we are reaching 100% rollout of our photo and video transfer tool that enables people to port their photos directly to Google Photos.

With this rollout, the tool is now available globally to everyone on Facebook: https://t.co/1pck8PQoEe https://t.co/WBCeJGmMwp pic.twitter.com/IvHSgXNpbl

