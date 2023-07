Threads, il social “anti Twitter” di Meta, è disponibile da ieri ed è sulla bocca di tutti, considerando anche i già oltre 30 milioni di account. Attualmente non è ufficialmente disponibile in Italia (ma in questa guida vi spieghiamo come usarlo lo stesso) e in Europa a causa di alcune questioni aperte riguardo la gestione dei dati personali degli utenti, ma le notizie in merito non mancano: l’ultima novità riguarda la cancellazione di un account Threads, che risulta impossibile a meno che non si cancelli anche l’account Instagram.

Facciamo un passo indietro per capire la situazione: Threads usa il sistema di account di Instagram, quindi una volta che effettuate il login sulla nuova piattaforma, il vostro account risulta legato sia a Instagram che a Threads. Per questo, dato che a conti fatti l’account è uno solo (quando fate login su Threads vi ritrovate con lo stesso nome utente di Instagram), non è possibile eliminarlo per Threads, ma non per Instagram.

Tra i moltissimi utenti che proveranno Threads da qui alle prossime settimane, in tanti non si sentiranno soddisfatti e vorranno abbandonare la piattaforma, cancellando il proprio account; essere costretti ad eliminare anche quello di Instagram, con probabilmente anni e anni di immagini e ricordi, è un’idea che di certo non piace a nessuno.

Che fare, quindi? Adam Mosseri, attuale capo di Instagram, ha assicurato di essere al lavoro su una soluzione, visti i feedback degli utenti. Al momento quindi l’unica cosa da fare è aspettare, ma nel caso in cui vi foste già stufati di Threads, potete “far sparire” il vostro account disattivandolo. L’app infatti permette di “disabilitare il profilo”, nascondendolo insieme a Thread (o dovremmo chiamarli Tweet?), risposte, like e quant’altro; se scegliete questa opzione, ricordatevi solo che, almeno stando a questa pagina del supporto, eseguire di nuovo il login su Threads lo riattiverà.