Perché aspettare l’Unpacked? Già pubblicato un video delle Samsung Galaxy Buds 2

Tecnicamente i Samsung Galaxy Buds 2 non sono ancora ufficiali. La parola “tecnicamente” l’ho usata perché nonostante l’evento di lancio Unpacked sia previsto per l’11 agosto prossimo, i nuovi auricolari in-ear di Samsung sono ormai finiti in rete più e più volte.

L’ultimo leak in ordine di tempo ci mostra un video unboxing delle Galaxy Buds 2 registrato in alta qualità e comprensivo di accoppiamento con smartphone e opzioni software in bella vista. Perché attendere l’Unpacked?

Nel video in questione, che potete trovare più in basso, si vede il completo unboxing delle cuffiette, il nuovo processo di pairing con lo smartphone e le varie impostazioni incluse nell’app Galaxy Wearable.

I Samsung Galaxy Buds 2 hanno un design simile a quello dei Galaxy Buds Pro, un allontanamento dall’idea alla base di Galaxy Buds e Galaxy Buds+. L’azienda sudcoreana ha dotato i suoi prossimi auricolari di un chip Bluetooth 5.2, una configurazione a doppio driver (un woofer da 11mm e un tweeter da 6,3mm) e sei microfoni. Secondo i rumor sono dotati di ANC e di una modalità trasparenza.

I Galaxy Buds 2 hanno una certificazione IPX7 per la resistenza all’acqua. Gli auricolari sono dotati di una batteria da 61mAh, mentre il case ha una batteria da 472mAh. Questi auricolari possono durare fino a 8 ore con una singola carica e ANC spento, autonomia che arriva a 20 ore con il case di ricarica. Con ANC acceso, i Galaxy Buds 2 possono durare fino a 5 ore (13 ore con la scatoletta per il trasporto).

Il case di ricarica presenta un design quadrato con angoli arrotondati, in maniera non troppo dissimile dalle Nothing Ear (1), una porta USB Tipo-C e la ricarica wireless Qi. I Galaxy Buds 2 saranno disponibili in quattro colori: nero, verde oliva, viola e bianco.

Ci aspettiamo che le nuove cuffiette TWS di Samsung abbiano un prezzo che si aggira intorno ai 150 euro, una cifra che le posiziona a metà strada tra le Google Pixel Buds A e le più costose Sony WF-1000XM4.