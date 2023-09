Negli ultimi anni, è diventato evidente per tutti noi che i prezzi degli smartphone stanno costantemente aumentando. L’acquisto di un nuovo dispositivo, non solo top di gamma, può ormai richiedere un investimento considerevole, ma quali sono le ragioni dietro a questa tendenza?

L’innovazione tecnologica continua

Una delle ragioni principali dietro l’incremento dei prezzi degli smartphone è l’incessante corsa all’innovazione tecnologica. Le aziende si sforzano costantemente di offrire nuove funzionalità e miglioramenti nelle prestazioni dei loro dispositivi.

L’integrazione di fotocamere più capaci, schermi OLED di altissima qualità, processori più veloci e connettività avanzata richiede investimenti significativi in ricerca e sviluppo. Questi costi vengono inevitabilmente riflessi nei prezzi dei prodotti finali.

Basti considerare anche l’arrivo sul mercato di nuove categorie di prodotto estremamente dispendiose per i brand come gli smartphone pieghevoli o i visori VR/AR, le quali richiedono investimenti di capitali enormi per lunghissimi periodi di tempo.

Aumento dei costi delle componenti

Gli smartphone moderni sono dotati di una vasta gamma di componenti avanzate. L’aumento della complessità di queste componenti ha portato a un aumento dei costi di produzione.

Un esempio? Nel costo complessivo di produzione di un Samsung Galaxy S23 Ultra, il 34% è da imputare al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e a tutte le componenti direttamente collegate (antenne, modem, ecc…). Un altro 33% è dovuto ai costi dei display OLED, alle memorie da 256GB e ai sensori fotografici prodotti da Samsung stessa. Qui di seguito un’analisi più dettagliata:

I produttori di smartphone spesso dipendono da una catena di approvvigionamento globale, e fluttuazioni nei prezzi delle materie prime o problemi nella fornitura possono aumentare ulteriormente questi costi.

Aumento dei costi di assemblaggio

Le componenti più avanzate e delicate richiedono un’assemblaggio più specializzato e preciso, oltre a macchinari più sofisticati. Questo comporta costi aggiuntivi per le aziende, che devono investire in tecnologia e formazione per il personale.

L’assemblaggio di uno smartphone moderno richiede competenze altamente specializzate, e le aziende sono disposte a pagare di più per assicurarsi che il processo sia eseguito con precisione.

Una fabbrica di assemblaggio smartphone di Oppo a Shenzhen - NextPit / Luca Zaninello

Marketing e branding

Le aziende investono ingenti risorse nel marketing e nel branding dei loro prodotti. La promozione di uno smartphone come un oggetto di desiderio, associato a uno stile di vita di lusso, può comportare un prezzo più elevato. Non a caso moltissimi brand si alleano con influencer e brand conosciuti sia nel mondo della moda che quello della fotografia per dare ancora più lustro ai propri prodotti.

L’immagine del marchio e il suo posizionamento sul mercato sono quindi fattori significativi che contribuiscono all’incremento dei prezzi. In poche parole, uno smartphone per essere considerato di valore superiore rispetto ai diretti concorrenti “deve” costare di più, perché “se costa di meno un motivo ci deve pur essere, no?“.

Inflazione

L’inflazione è un fattore chiave che contribuisce all’aumento dei prezzi degli smartphone e di molti altri beni di consumo. Quando l’inflazione aumenta, il potere d’acquisto della valuta diminuisce, costringendo le aziende a rivedere i prezzi dei loro prodotti per mantenere i loro margini di profitto.

Questa realtà si riflette chiaramente sui costi delle componenti e della manodopera necessari per produrre gli smartphone, oltre che nei costi di stoccaggio e trasporto.

Teniamo i nostri smartphone più a lungo

Questo è un fatto che molti già conoscono: cambiamo i nostri smartphone con meno “fretta” rispetto al passato. Per i brand ciò significa una diminuzione delle vendite e, per mantenere alti i propri profitti, essi decidono di aumentare i prezzi.

Le vendite degli smartphone sono in calo dal 2019 ma, secondo la società di ricerche di mercato Counterpoint Research, i ricavi degli smartphone sono cresciuti fino a raggiungere il massimo storico di 448 miliardi di dollari nel 2021 con Apple che ha fatto la parte del leone con circa il 44% del totale, ovvero 196 miliardi di dollari.

Il costante aumento dei prezzi degli smartphone è dunque il risultato di una serie di fattori complessi. Mentre questa tendenza sembra destinata a continuare, l’unica cosa che ci resta è quella di fare scelte informate valutando attentamente quale valore e funzionalità sono essenziali per le nostre esigenze prima di acquistare un nuovo smartphone. Non a tutti serve l’ultimo modello e non a tutti serve un top di gamma.