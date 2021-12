Perché iPhone non supporta la Micro SD?

Apple, da quando esiste iPhone, non ha mai aggiunto la possibilità di espanderne la memoria tramite Micro SD. Eppure è una funzione ormai banalissima utilizzata da quasi la totalità dei concorrenti. Quindi perché non adoperarla?

Ebbene, in linea di massima se ci riferissimo ai dispositivi di vecchia data, la società di Cupertino ha scelto di non rendere disponibile la Micro SD per salvaguardare la fluidità e la dinamicità dell’esperienza utente.

Le memorie d’archiviazione flash all’interno degli iPhone (e non solo) sono più veloci delle Micro SD, soprattutto per il fatto che nello slot possono esserne inserite di tantissime tipologie. Non era affatto improbabile inserire una scheda capiente ma di una rapporto velocità/scrittura non all’altezza.

Invece negli iPhone recenti, quelli resistenti ad acqua e polvere, si può raggiungere più facilmente un maggior grado di protezione non prevedendo l’espansione. Insomma, meno “feritoie” ci sono meglio è. E ancora, non utilizzandola si può anche ricavare più spazio all’interno, utile per implementare altri componenti.

Collegandoci a questo, non tutti lo sanno ma, per ogni smartphone o tablet con Slot Micro SD, Microsoft ha guadagnato delle royalty. Per utilizzarla serve almeno un filesystem FAT, un filesystem cui la paternità è attribuita all’azienda di Redmond.

Si stima che più del 70% di produttori di smartphone Android (anche alcuni Windows Phone e Windows Mobile) ha pagato le royalty a Microsoft, ovviamente parliamo solo dei prodotti con la espansione Micro SD.

Infine, c’è da segnalare che dal 2018 Microsoft decise di rendere open source circa 60 mila brevetti, iniziando a fare parte della Open Invention Network. In questo caso le proprietà intellettuali furono concesse gratuitamente a chi ne facesse uso, senza chiederne l’autorizzazione.

Insomma, la risposta alla domanda del titolo non è semplice e se si scava vengono fuori diverse sfaccettature interessati. Probabilmente è stata una scelta ingegneristica per non “compromettere” il normale funzionamento garantendo un livello di qualità alto come da standard Apple, oppure un tassello in più in termini di sicurezza, oppure ancora un metodo, chi lo sa, per non versare denaro nelle casse di Microsoft.