Se sei uno studente in cerca del tablet ideale per le esigenze accademiche, Oppo Pad 2 potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Leggero, con un display immersivo, prestazioni eccezionali e una batteria affidabile, questo tablet offre tutto ciò di cui hai bisogno per studiare, lavorare e divertirti. Scopri perché Oppo Pad 2 è il tablet perfetto per te e approfitta del bundle con gli accessori proposto a prezzo scontato!

Con i suoi 552 grammi di peso ed uno spessore di soli 6,54 millimetri, Oppo Pad 2 è incredibilmente sottile e leggero, il che significa che puoi portarlo ovunque senza sforzo. Il suo design elegante e l’uso di materiali premium lo rendono non solo un compagno ideale per la tua quotidianità lavorativa, ma anche un accessorio di stile.

Inoltre, puoi migliorare ulteriormente la tua produttività con l’innovativa Oppo Smart Touchpad Keyboard e la comoda Oppo Pencil. La prima è una cover con tastiera di alta qualità, caratterizzata da una finitura simil-alcantara all’interno e una copertura esterna in pelle sintetica morbida. Il secondo è un pennino che ha una latenza di soli 2ms, riconosce 4069 livelli di pressione e 60° di inclinazione.

Questi accessori ti consentono di prendere appunti, disegnare e scrivere con precisione, ampliando le tue capacità creative e professionali.

Oppo Pad 2 vanta un display da 11,61 pollici con risoluzione pari a 2000 x 2800 pixel e 144Hz di frequenza di aggiornamento, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. A differenza dei tradizionali tablet Android con un rapporto d’aspetto 16:10, Oppo Pad 2 offre uno schermo di dimensioni simili ma con un’area di visualizzazione ampliata del 10% grazie al rapporto d’aspetto 7:5.

La certificazione TÜV Rheinland attesta che Oppo Pad 2 soddisfa gli standard Low Blue Light, il che significa che il suo display è progettato per consentirti di godere comodamente i contenuti visivi per lunghi periodi di tempo senza affaticare gli occhi. Questo è particolarmente importante per gli studenti che trascorrono ore a leggere e a studiare sul tablet.

Inoltre, il tablet è dotato di quattro potenti altoparlanti che utilizzano l’algoritmo proprietario “Omni Bearing Sound Field” per restituire un suono pulito e profondo da qualsiasi direzione tu ascolti, offrendo un’esperienza audio coinvolgente.

Grazie al processore MediaTek Dimensity 9000, agli 8GB di RAM (espandibili via software) e alla memoria interna da 256GB, Oppo Pad 2 è pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Non importa se stai lavorando su documenti importanti, studiando per un esame o giocando, il tablet rimarrà reattivo anche sotto stress. Dimensity 9000 assicura che Oppo Pad 2 rimanga stabile e fluido anche durante l’esecuzione di compiti impegnativi. Che tu stia guardando video in streaming, navigando sul web o gestendo app di produttività, questo tablet offre velocità e affidabilità senza interruzioni.

L’ambiente operativo ColorOS 13.1, basato su Android 13 e sviluppato appositamente per Oppo Pad 2, offre funzionalità esclusive come “Split Screen”, “Floating Windows” e “Multi Screen Connect 2.0”, ampliando le potenzialità nel multitasking.

La batteria da 9510mAh di Oppo Pad 2, combinata con la tecnologia SuperVOOC a 67W, garantisce una lunga durata e una ricarica rapida. Questo significa che, sia che tu stia lavorando duramente o che ti stia rilassando con un film o un gioco, Oppo Pad 2 sarà sempre pronto a supportarti, permettendoti di completare le tue attività senza preoccupazioni.

Se sei uno studente in cerca del tablet perfetto per le tue esigenze, Oppo Pad 2 offre una combinazione tra portabilità, prestazioni, qualità audiovisiva e batteria affidabile che lo rendono una scelta eccezionale. Sia che tu debba studiare, lavorare o rilassarti, Oppo Pad 2 sarà sempre lì per te, pronto a farti risaltare in ogni situazione.

Oppo Pad 2 è disponibile all’acquisto su Oppo Store al prezzo scontato di 579,99 euro. Scegliendo di acquistare il bundle accessori entro il 30 settembre, vi porterete a casa anche l’ottima Oppo Smart Touchpad Keyboard ed il caricabatterie SuperVOOC 67W a soli 50,00 euro in più.