Perché realme 7 Pro è l’acquisto perfetto per il Black Friday?

Il Black Friday è ormai dietro l’angolo e, tra la varietà di offerte proposte ogni anno dai numerosi negozi online e dai diversi brand, a volte è difficile districarsi trovando qualcosa che valga davvero la pena comprare. Se siete alla ricerca di uno smartphone elegante e dotato di moltissime caratteristiche all’avanguardia, realme 7 Pro è il prodotto da considerare ma ce ne sono in offerta davvero tanti a prezzi fenomenali!

In occasione del Black Friday 2020, realme ha deciso di offrire su Amazon diversi prodotti a prezzo scontato dal 20 al 30 novembre. Tra i prodotti che più vi consigliamo c’è realme 7 Pro, presentato l’ottobre scorso ed in grado di convincere grazie ad un design degno di nota e alle sue caratteristiche tecniche di tutto rispetto.

Il sistema quad-camera di realme 7 Pro vi permetterà di catturare tutti i vostri momenti migliori. Con una fotocamera principale che utilizza un sensore Sony da 64MP, realme 7 Pro è in grado di cogliere anche il più piccolo dettaglio e permette un ritaglio delle immagini con pochissima perdita di qualità.

Quando cala il sole, realme 7 Pro sfodera un’altra delle sue caratteristiche migliori. Oltre a disporre di una modalità notte per lo scatto di fotografie con lunga esposizione anche senza cavalletto, lo smartphone realme possiede una specifica funzione per catturare immagini del cielo notturno chiamata Starry Mode.

Osservare le immagini scattate con lo smartphone sul suo display OLED da 6,4″ sarà un piacere. I colori, infatti, sono brillanti ed il contrasto virtualmente infinito, tipico dei display realizzati con questa tecnologia, farà risaltare le immagini ancora di più.

Ad ogni modo, realme 7 Pro non è solo bello da vedere ma anche da utilizzare. A bordo dello smartphone è installato un SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa-core in grado di garantire prestazioni ottime. In accoppiata ai agli 8GB di RAM, la CPU permette di portare a termine senza troppi problemi tutti i compiti che le vengono assegnati e i 128GB di spazio di archiviazione sono abbastanza da contenere decine di migliaia di foto e moltissime applicazioni.

La batteria di realme 7 Pro dispone di 4.500mAh di carica ed è in grado di aiutarvi facilmente ad arrivare a sera. Nel caso il livello di batteria dovesse essere troppo basso per affrontare la giornata in tranquillità, realme 7 Pro possiede il sistema di ricarica più veloce al mondo in uno smartphone di fascia media.

Il sistema di ricarica di realme chiamato Super Dart è in grado di erogare allo smartphone fino a 65W di potenza, permettendo una ricarica completa del dispositivo dallo 0% al 100% in soli 34 minuti! L’alta velocità di ricarica vi intimorisce? Niente paura! realme 7 Pro è stato sottoposto ed ha superato tutti i test di affidabilità smartphone di Tüv Rheinland, ente di certificazione tedesco.

