Da alcuni mesi il Parlamento Europeo ha deciso di uniformare tutti i caricabatterie e di imporre l’utilizzo della porta di ricarica USB Tipo-C su tutti i dispositivi elettronici che usciranno dalla fine del 2024 e che funzioneranno fino a 100 Watt.

Questa notizia ha da subito “spaventato” Apple, in quanto, com’è noto ai più, l’azienda di Cupertino utilizza per i suoi dispositivi la porta Lightning e non quella USB Tipo-C. Ma ecco che un uomo, un ingegnere, ha deciso di precorrere i tempi e di andare ben oltre ogni aspettativa progettando un iPhone dotato sia di porta Lightning che di porta USB-C.

In un video caricato su YouTube è possibile visualizzare tutti i passaggi compiuti da questo impavido ingegnere che ha implementato la porta USB-C in un iPhone 12 Mini. È molto interessante anche la parte finale del video nella quale vengono effettuati i test dei cavi. In questa parte viene mostrato che il cavo da USB-C a USB-C funziona correttamente anche con iTunes.

Un iPhone con porta USB-C e Lightning sarebbe davvero comodo, perché permetterebbe di utilizzare la porta Lightning per gli auricolari e al contempo ricaricare l’iPhone tramite USB-C, privilegio che non è più concesso ai possessori di melafonini dall’iPhone 6 (dato che dal 7 in poi il Jack è stato rimosso). Ma con tutta probabilità è un prodotto che non vedremo mai negli scaffali dei negozi.

I primi iPhone che sicuramente dovranno montare una porta USB-C saranno gli iPhone 17. Questo perché la serie iPhone 15 è prevista per settembre/ottobre 2023, mentre la serie iPhone 16 è prevista per settembre/ottobre 2024, quindi entrambi i modelli prima dell’obbligatorietà delle nuove normative in merito ai caricabatterie.

Ad ogni modo, secondo alle voci circolate in rete, è probabile che già la serie iPhone 15 monterà la porta USB Tipo-C al posto di quella Lightning per anticipare le nuove leggi.

Altri rumor, inoltre, aggiungono che Apple potrebbe limitare alcune funzionalità ai soli possessori di cavi certificati. Questo significa che Apple, pur dovendosi adattare per forza di cose allo standard USB-C, potrebbe produrre un circuito integrato compatibile con Lightning che verrà utilizzato sulla porta USB-C a partire già dall’iPhone 15.

Comunque stiano le cose, l’impresa compiuta da questo ingegnere è qualcosa di encomiabile e vi invitiamo a visualizzare il video e farci sapere cosa ne pensate nei commenti!