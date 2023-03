In un periodo in cui le intelligenze artificiali stanno spopolando, siamo sempre più spinti verso l’integrazione di queste nuove tecnologie all’interno dei nostri dispositivi tra cui smartphone e smartwatch.

rawpixel.com - Freepik

Il mese scorso era sbarcata su Apple Watch l’applicazione watchGPT, successivamente rinominata in Petey dal momento che Apple ha represso le app che utilizzano GPT nei loro nomi. L’applicazione in questione non fa altro che integrare le funzionalità di Chat GPT all’interno del vostro Apple Watch, permettendovi di dialogare con l’intelligenza artificiale. Durante i primi tempi dalla pubblicazione, l’applicazione a pagamento ha scalato le classifiche di vendita su App Store acquisendo una certa popolarità e, dopo poche settimane dal lancio, l’autore ha pubblicato un update di grandi dimensioni che integrava nella sua app le nuove funzionalità di GPT-4, prompt rapidi e e il rebranding di Petey.

Visto l’enorme successo dell’app, l’autore Hidde van der Ploeg ha condiviso su Twitter informazioni in merito ad una versione per i dispositivi iOS tanto richiesta dai suoi acquirenti, la quale starebbe per arrivare su App Store.

Sebbene non ci sia una data fissa per il rilascio dell’app, l’autore ha dato a tutti la possibilità di poter testare la beta registrandosi sul proprio sito petey-assistant.com. Per tentare la fortuna e provare ad essere selezionati per la fase di beta test basterà scorrere l’home page di Petey fino alla fine e registrarsi alla newsletter inserendo la propria mail nell’apposito campo.

Hidde ha condiviso anche un tweet in cui mostra il funzionamento della sua app su iPhone:

Petey will upgrade your Siri to GPT-4 as well (also on watchOS) pic.twitter.com/uT3jrBU02u — Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) March 28, 2023

Per quanto riguarda i prezzi della versione iOS, l’autore ha dichiarato che l’app sarà a disposizione allo stesso prezzo attuale. L’app integrerà nuove scorciatoie per Siri e darà la possibilità di copiare e incollare le informazioni elaborate dal chatbot sul telefono. Per accedere alle funzionalità di ChatGPT nell’app iOS, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento che include un periodo di prova gratuito. L’autore dichiara di aver scelto questa formula a causa dei costi di manutenzione e gestione che potrebbe avere l’app nel tempo. Nonostante ciò, Hidde da la possibilità agli utenti di poter aggiungere la propria chiave API di ChatGPT senza però garantire l’accesso alle funzionalità di GPT-4.

Se volete provare Petey per Apple Watch è disponibile attualmente su App Store al prezzo di 4,99 euro, con la possibilità di espandere le sue funzioni a GPT-4 con una spesa aggiuntiva in-app. Avete provato Petey? Cosa ne pensate? fatecelo sapere nei commenti.