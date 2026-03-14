Su Amazon è disponibile il Philips Hue Bridge Pro, l'hub smart home di nuova generazione dotato del chip Hue Pro con elaborazione ultra-veloce e funzionalità basate su AI. Compatibile con oltre 150 luci e 50 accessori, supporta Apple Home, Alexa, Google e Samsung SmartThings, garantendo inoltre protezione avanzata dei dati tramite Zigbee Trust Center. Attualmente in offerta a 77,71€ con uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 89,99€.

Philips Hue Bridge Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips Hue Bridge Pro è il prodotto ideale per chi desidera costruire o potenziare un ecosistema di illuminazione smart evoluto nella propria abitazione. Si rivolge in particolare agli appassionati di domotica che vogliono gestire un elevato numero di dispositivi — fino a 150+ luci e 50+ accessori — con prestazioni superiori grazie al nuovo Hue Chip Pro e alle funzionalità basate su AI. È perfetto anche per chi già possiede dispositivi Hue e vuole migrare facilmente verso una piattaforma più potente e capiente.

Questo hub soddisfa l'esigenza di chi tiene alla sicurezza dei propri dati: grazie al Zigbee Trust Center e ai controlli di sicurezza avanzati, la privacy domestica è sempre protetta. Il supporto a Apple Home, Alexa, Google e Samsung SmartThings lo rende compatibile con i principali assistenti vocali, mentre Hue MotionAware aggiunge automazione intelligente con il rilevamento del movimento. Attualmente disponibile su Amazon a 77,71€ invece di 89,99€, con uno sconto del 14%, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole fare il salto verso una smart home di nuova generazione.

Il Philips Hue Bridge Pro è un hub smart home avanzato dotato del nuovo Hue Chip Pro con elaborazione ultra-veloce, AI integrata e memoria eMMC da 8 GB. Supporta 150+ luci e 50+ accessori, funzione MotionAware e crittografia Zigbee Trust Center per la massima sicurezza.

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