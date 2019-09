Philips IFA 2019, le novità annunciate

A IFA 2019, Philips ha annunciato due nuovi TV OLED +934 e OLED +984 con il nuovo processore P5 di terza generazione e le cuffie over-ear Philips PH805.

Tra i protagonisti di IFA 2019, ci sono i televisori. E Philips ha colto l’occasione per presentare i due nuovi TV OLED +934 e OLED +984 nati dalla collaborazione con Bowers & Wilkins – brand britannico di prodotti audio – e con il nuovo processore P5 di terza generazione. L’azienda ha inoltre alzato il sipario sulle nuove cuffie over-ear Philips PH805.

TV OLED+934 e OLED+984

L’OLED+934 e l’OLED+984 presentano entrambi i più recenti pannelli OLED e il P5 di terza generazione che mira a migliorare la qualità visiva. Il punto di forza è la resa audio grazie alla collaborazione con Bowers & Wilkins. Entrambi i modelli si affidano a driver multipli in camere rigide fisicamente separate e ottimizzate acusticamente. Senza dimenticare la compatibilità con Dolby Atmos.

OLED +934 (display da 55 o 65 pollici) inoltre, è il primo TV Philips a disporre anche di unità che spostano l’immagine sonora verso il centro dello schermo a elevazione Dolby Atmos sulla parte superiore della cassa del diffusore. Questo modello presenta un sistema di altoparlanti separato e un braccio angolare minimale in metallo che serve da base d’appoggio. Monta quattro driver di fascia media da 30 mm, due tweeter disaccoppiati in titanio da 19mm e un subwoofer centrale da 80mm Flowport. Non mancano i LED per gli effetti Ambilight su tre lati (quattro per OLED +984).

Nel modello OLED+984 (display da 65 pollici), il sistema audio è montato in un cabinet dedicato situato sotto la TV che permette di ospitare driver di dimensioni maggiori incrementando così la capacità degli speaker. Gli altoparlanti – targati Bowers & Wilkins – sono in un alloggiamento dedicato al Tweeter-on-Top posto al centro, che separa il tweeter dai driver più grandi e garantisce che le prestazioni ad alta frequenza siano erogate senza la perdita di qualità. Al suo interno ci sono tre alloggiamenti dedicati ai diffusori sinistro, centrale e destro. Ciascuno presenta un driver mid/bass da 100 mm (4”).

Entrambi godono del pieno supporto ad HDR10, HDR10+ e Dolby Vision. Il software a bordo è Android TV. Non manca il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa.

Processore P5 di terza generazione

I nuovi TV Philips integrano il nuovo processore P5 di terza generazione. Il processore prevede un doppio chip in grado di assicurare un incremento quasi del 50% delle prestazioni e un miglioramento del 30% della qualità visiva rispetto alla generazione precedente. La terza generazione del P5 migliora la qualità visiva assicurando riduzione del rumore e migliore brillantezza e resa cromatica.

La tecnologia di riduzione del rumore visivo del nuovo processore opera con la capacità di elaborazione del flusso di movimento eliminando gli effetti fastidiosi come sfocature e scie. La terza generazione del processore introduce alcuni importanti miglioramenti tra i quali lo scontornamento, il calcolo della profondità di bit e il filtro a campionamento che restituiscono immagini più nitide e definite.

Cuffie Philips PH805

Philips PH805 sono nuove cuffie over-ear con cancellazione del rumore. La tecnologia ibrida per il controllo attivo digitale e avanzato del rumore (Advanced Digital ANC) delle cuffie PH805 utilizza quattro microfoni ECM, due microfoni di feed-back all’interno del padiglione e due feed-forward all’esterno del padiglione, attuando una riduzione del rumore pari a 27db.

Sono presenti sia pulsanti fisici che controlli touch per controllare il volume, disattivare la cancellazione attiva del rumore o attivare la Modalità Awareness per poter vigilare sui rumori circostanti mentre si continua ad ascoltare la musica.

I drive di neodimio sono da 44mm. La connessione è assicurata dal Bluetooth 5.0 mentre la durata della batteria dichiarata è di 30 ore. Philips PH805 possono comunque essere collegate anche via cavo. Per il momento non abbiamo informazioni circa prezzo e disponibilità sul mercato. Restiamo in attesa di comunicazioni da parte dell’azienda.