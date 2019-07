Pixel 4 e Pixel 4 XL, nuovi leak su specifiche tecniche

I due top di gamma di casa Google dovrebbero giungere sul mercato ad ottobre. Nel frattempo non mancano le indiscrezioni e arrivano ulteriori dettagli interessanti sui Pixel 4 e Pixel 4 XL: 6GB di RAM e display FullHD+ più grande rispetto ai predecessori.

L’attenzione rimane ancora puntata sugli smartphone top di gamma di Google. Arrivano infatti ulteriori dettagli sui prossimi Pixel 4 e Pixel 4 XL: 6GB di RAM e display FullHD+ più grande rispetto ai predecessori.

Google dovrebbe presentare i due smartphone nel mese di ottobre ma, nel frattempo non mancano le numerose indiscrezioni e conferme. Solamente alcuni giorni fa ci è giunta una foto dello smartphone avvistato nella metropolitana di Londra, tenendo ancora gli occhi puntati sui sensori fotografici che caratterizzeranno sicuramente gli smartphone della quarta generazione.

Lasciamo, però, per un momento da parte il comparto fotografico per dedicarci ad alcuni particolari riguardanti le specifiche tecniche.

Grazie ad un leak pubblicato da BGR ci vengono svelati nuovi dettagli sugli smartphone di Mountain View. Secondo quanto dichiarato, potrebbero avere una risoluzione del display leggermente più elevata rispetto ai precedenti Pixel 3 e Pixel 3 XL. Per quanto riguarda il Pixel 4 si parla infatti di un display da 2280 x 1080 Pixel ( 19:9 ) FullHD+. La versione XL avrà invece un display da 3040 x 1440 pixel a differenza dei 2960 x 1440 del predecessore.

Dal punto di vista della memoria, sono stati del tutto smentiti i 4GB di RAM che la società avrebbe dovuto utilizzare sui due device : entrambi dovrebbero infatti essere dotati di 6GB di memoria RAM. Novità anche per quanto riguarda la memoria interna, difatti potrebbero contare su uno spazio di archiviazione da 128GB, ma a riguardo non sappiamo ancora se la società ha in mente di presentare alcune varianti.